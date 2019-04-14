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Новая книга издательства Псковской епархии станет настоящим подарком для тех, кто носит имя Мария

В издательстве Псковской епархии «Вольный Странник» вышла в свет книга «Святая равноапостольная Мария Магдалина». Как рассказали Псковской Ленте Новостей, иллюстрированное издание выпущено в серии «Именинник», рассказывающей о святых, чьи имена часто даются при Крещении.

Книга станет прекрасным подарком тем, кто носит имя Мария и для кого она является небесной покровительницей. В ней говорится об удивительной жизни и великом подвиге святой равноапостольной Марии Магдалины, о чудесах по молитвам к святой подвижнице, а также о двух других православных святых, носящих имя Мария: преподобной Марии Египетской и праведной Марии Устюжской.

В ближайшее время книга появится в псковских храмах, в том числе в Епархиальном магазине, а также будет доступна для заказа онлайн. Стоимость оригинального издания будет демократичной и доступной для любого желающего ее приобрести.

Напомним, новое издательство «Вольный Странник» выпускает книги совместно с издательством Псково-Печерского монастыря. Здесь работает одна команда с единым управлением и благословением главного редактора - митрополита Тихона (Шевкунова).

Издательство выпускает произведения, одухотворенные опытом и святых отцов, и современных проповедников слова Божия, а также открывает для всех богатейший дар наследия Псково-Печерских старцев.

Приобретая продукцию издательства, вы вносите свой вклад в столь необходимую сегодня реставрацию Псково-Печерского монастыря, в ремонт древних храмов Псковской епархии.

Сайт издательства: http://www.vsbook.ru

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Заказ книг оптом: kosyh.a@expohistory.ru