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Продолжается набор в молодежный хор при Троицком соборе

Продолжается набор в молодежный хор при Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова, созданный по благословению Высокопреосвященнейшего Тихона, митрополита Псковского и Порховского.

Главной деятельность хора будет являться участие в богослужениях, совершаемых в кафедральном соборе.

В рамках обучения планируется изучение церковных песнопений, гласов, а также особенностей церковно-певческой культуры и исполнительства.

Желающим следует обращаться к регенту молодежного хора Надежде Цыгановой по тел.: +7 (900) 996-07-77