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На нескучные авторские экскурсии и в паломнические поездки приглашает псковичей и гостей города экскурсионный центр «Троицкий»

Впереди майские праздники, а это значит, что у псковичей и гостей города есть отличная возможность посетить монастыри, храмы Псковщины и других городов, а также другие авторские экскурсии и отправиться в паломнические поездки.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в экскурсионно-паломническом центре «Троицкий», на май запланировано много различных экскурсий, где каждый найдет себе что-нибудь по душе.

По вопросам можно обращаться по телефону 8921-508-80-30, адрес центра «Троицкий» - Псков, Кремль, Колокольня.

Группа экскурсионно-паломнического центра «Троицкий» ВКонтакте здесь