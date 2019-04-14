На нескучные авторские экскурсии и в паломнические поездки приглашает псковичей и гостей города экскурсионный центр «Троицкий»

Впереди майские праздники, а это значит, что у псковичей и гостей города есть отличная возможность посетить монастыри, храмы Псковщины и других городов, а также другие авторские экскурсии и отправиться в паломнические поездки.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в экскурсионно-паломническом центре «Троицкий», на май запланировано много различных экскурсий, где каждый найдет себе что-нибудь по душе.
По вопросам можно обращаться по телефону 8921-508-80-30, адрес центра «Троицкий» - Псков, Кремль, Колокольня.
Группа экскурсионно-паломнического центра «Троицкий» ВКонтакте здесь
|
Дата
|
Место
|
Стоимость
|
01.05
|
Псковская классика: Изборская крепость, Словенские ключи, Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь.
|
700/750
|
02.05
|
Псковская классика: Изборская крепость, Словенские ключи, Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь.
|
700/750
|
03.05
|
Изборск. Храм Рождества Пресвятой Богородицы.
|
250/300
|
03.05
|
Дивные острова «Талабы»: о. Белов и о. Залита.
|
1300/1400 с трансфером
|
04.05
|
«Новгород Великий»
|
900/950
|
04.05
|
«По пушкинским местам»: Михайловское, Тригорское, Бугрово, Свято-Успенский Святогорский монастырь (могила А.С. Пушкина).
|
950/1000+ вх.билеты
|
05.05
|
Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь.
|
350/400
|
08.05
|
Спасо-Елеазаровский монастырь. Цареградская икона Божией Матери. Божественная литургия. Экскурсия по монастырю. Посещение источника.
|
400/450 с экскурсией
|
11.05
|
Трутнево (Трутневские пещеры), место явления Божией Матери.Молебен. Посещение пещеры, св. источников.
|
600/650
|
12.05
|
Псковская классика: Изборская крепость, Словенские ключи, Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь.
|
700/750
|
18.05
|
Праздник открытия фонтанов.
|
800 + вх.билеты
|
19.05
|
Спасо-Казанский Симанский монастырь.
Паломнический тур
|
300/350
|
21.05
|
Иоанно-Богословский Савво-Крыпецкий монастырь.
|
300/350
|
22.05
|
Свято-Введенский монастырь (Владимирец).
|
600/550
|
25.05
|
Санкт-Петербург.
|
900 + вх.билеты
|
26.05
|
Псковская классика: Изборская крепость, Словенские ключи, Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь.
|
750/700
|
28.05
|
Спасо-Елеазаровский монастырь.
|
350/400 с экскурсией