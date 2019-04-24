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Талабы, Великий Новгород, Петергоф и святыни Псковской земли: расписание поездок экскурсионного центра «Троицкий» на май

Экскурсионный центр «Троицкий» опубликовал расписание поездок на май.

В перечне многочисленных направлений - монастыри Псковской области, поездки по пушкинским местам, путешествие в Великий Новгород, экскурсия в исторический парк «Россия - моя историй» в Санкт-Петербурге, а также поездка на праздник открытия фонтанов в Петергофе.

Многие экскурсии запланированы на долгие майские выходные, так что у псковичей и жителей области есть отличная возможность провести эти дни интересно и с пользой.

Главное - вовремя успеть забронировать поездку! Информация по тел. +7(921)508-80-30 и в группе центра в ВК https://vk.com/krompskov