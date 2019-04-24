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На велоэкскурсию по историческому центру города приглашают псковичей

В ближайшее воскресенье, 28 апреля, в Пскове состоится необычная экскурсия. Экскурсионный центр «Троицкий» приглашает горожан на умную велопрогулку по историческому центру.

Сбор - в 17.00 у памятника Ленину. Планируемая продолжительность велоэкскурсии - 1,5 часа, маршрут - около 5 км.

Если у вас нет велосипеда - вам его предоставят в аренду. Приходите! Организаторы обещают, что это будет очень необычная экскурсия!

Стоимость: 250/200 руб., 400/350 руб. с арендой велосипеда.

Запись по тел.: +7 (921) 508-80-30 или по адресу: Псков, Кремль, колокольня, 2 этаж

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