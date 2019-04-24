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Экскурсию для пятиклассников Псковской школы-интерната провели в Свято-Троицком соборе

Священнослужители кафедрального собора проводят регулярные встречи-беседы с учениками Псковской школы-интерната. Очередная встреча прошла на этой неделе, сообщили в Троицком соборе.

Занятие с пятиклассниками провел Артемий Лутченко, священник с большим педагогическим стажем.

В Свято-Троицком кафедральном соборе батюшка рассказал ребятам о храме и его святынях, о наших земляках, причисленных к лику святых. Пятиклассники говорили о добре и зле, об истории нашей Родины и человечества.

«Ребята задавали массу вопросов - порой наивных, а порой и вполне взрослых, - поделился впечатлениями Артемий Лутченко. - Они - молодцы! Глядя на них, веришь в будущее нашей страны!».