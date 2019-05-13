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Книга высказываний старцев Псково-Печерского монастыря о том, как сохранить семью, вышла в издательстве «Вольный странник»

В продажу поступила книга «Учитесь сохранять семью» издательства «Вольный странник» из серии «Печерские старцы».

Серия представляет собой тематические подборки высказываний Псково-Печерских старцев. Псково-Печерское старчество — это особое явление, так как преемство от старца к ученику никогда не прерывалось. Поэтому эти наставления будут полезны всем: и воцерковленным людям, и тем, кто только начинает задумываться о духовной жизни и ищет свой путь к Богу. Данный сборник посвящен вопросам семейной жизни.

Напомним, новое издательство «Вольный Странник» выпускает книги совместно с издательством Псково-Печерского монастыря. Здесь работает одна команда с единым управлением и благословением главного редактора - митрополита Тихона (Шевкунова).

27 апреля начал работу розничный Интернет-магазин издательства Псковской епархии «Вольный Странник». Адрес розничного Интернет-магазина - www.vsbook.ru.

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