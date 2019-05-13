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Русские духовные концерты продолжают звучать под сводами старинного Любятовского храма

Концерт церковного хора состоялся 19 мая в Никольском храме в Любятово.

Как сообщила Псковской Ленте Новостей преподаватель Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова Татьяна Лаптева, слушателями концерта стали псковичи и гости города – французские туристы-паломники, прибывшие в Псков в эти дни, в разгар весны и празднования Пасхи. Их привлекли в Россию любовь к русской истории, культуре, интерес к нашей стране.

Хор, который подготовил для слушателей праздничную пасхальную программу, – это коллектив, возродивший традицию концертных выступлений известного в девяностые – двухтысячные годы Любятовского хора, созданного по инициативе священника храма отца Владимира, регента Константина Попова и немецких благотворителей из городов Ахена и Нойсса. История деятельности Любятовского хора, куда входили выпускники и преподаватели Псковского музыкального училища, была насыщена репетициями, выступлениями, концертами, участием в службах, фестивалях, конкурсах в Германии, Голландии, Англии, Франции, Эстонии, Латвии, Санкт-Петербурге и др. В своем основном составе хор выступал до 2012 года. Гастролировать за рубежом хор перестал в связи с экономическим кризисом, охватившим Европу в 2009 году.

В сентябре 2018 года Любятовский хор вновь, впервые, выступил под сводами Любятовского храма в обновленном составе и слегка адаптированной к новым условиям программой. К майскому концерту участники хора готовились с возрастающим энтузиазмом. Более половины состава – новое поколение певцов, регентов, дирижеров, получивших навыки церковного богослужебного пения с детства, среди них - выпускники воскресных школ и колледжа и, по-прежнему, преподаватели.

Как отметили слушатели концерта, звучание хора было богатым и разнообразным по колориту, проникновение в содержание песнопений – глубоким и эмоциональным. В пении хора соединились опыт и мастерство. Впереди – новые концерты.