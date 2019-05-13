Церковь / Партнеры и проекты

Воспитанники воскресной школы Троицкого собора приняли участие в конкурсе детского рисунка «Александр Невский - герой на все времена»

Конкурс детского рисунка «Александр Невский - герой на все времена» прошел в рамках Х Международных Александро-Невских чтений, проходящих по благословению Митрополита Псковского и Порховского Тихона в Пскове.

В конкурсе могли участвовать дети как из самого Пскова, так и из любого района Псковской области.

После тщательного отбора рисунков были определены победители. Как сообщили в Свято-Троицком кафедральном соборе, отличились и воспитанники Детской Воскресной школы главного городского храма.

Анастасия и Мария Ермолаевы заняли второе место, остальные участники получили благодарственные грамоты.