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Церковь / Партнеры и проекты

Воспитанники воскресной школы Троицкого собора приняли участие в конкурсе детского рисунка «Александр Невский - герой на все времена»

22.05.2019 08:31|ПсковКомментариев: 0

Конкурс детского рисунка «Александр Невский - герой на все времена» прошел в рамках Х Международных Александро-Невских чтений, проходящих по благословению Митрополита Псковского и Порховского Тихона в Пскове.

В конкурсе могли участвовать дети как из самого Пскова, так и из любого района Псковской области.

После тщательного отбора рисунков были определены победители. Как сообщили в Свято-Троицком кафедральном соборе, отличились и воспитанники Детской Воскресной школы главного городского храма.

Анастасия и Мария Ермолаевы заняли второе место, остальные участники получили благодарственные грамоты.

Источник: Псковская Лента Новостей
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Лента новостей
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