Воспитанники воскресной школы Троицкого собора приняли участие в конкурсе детского рисунка «Александр Невский - герой на все времена»

Конкурс детского рисунка «Александр Невский - герой на все времена» прошел в рамках Х Международных Александро-Невских чтений, проходящих по благословению Митрополита Псковского и Порховского Тихона в Пскове.
В конкурсе могли участвовать дети как из самого Пскова, так и из любого района Псковской области.
После тщательного отбора рисунков были определены победители. Как сообщили в Свято-Троицком кафедральном соборе, отличились и воспитанники Детской Воскресной школы главного городского храма.
Анастасия и Мария Ермолаевы заняли второе место, остальные участники получили благодарственные грамоты.