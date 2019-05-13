Экскурсионный центр «Троицкий» приглашает псковичей в паломнические поездки 26 и 28 мая

Экскурсионный центр «Троицкий» продолжает набор желающих отправиться в паломнические поездки.
26 мая, в воскресенье, состоится поездка «Псковская классика». Участники побывают в Изборской крепости, Словенских ключей, Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре.
Стоимость поездки - 750/700 руб.
28 мая, во вторник, Спасо-Елеазаровский монастырь приглашает на престольный праздник - День памяти прпп. Ефросина и его ученика Серапиона, Псковских. Божественная Литургия. Экскурсия по монастырю. Посещение источника. Паломнический тур.
Стоимость - 350/400 руб.
Адрес: Псков, Кремль, Колокольня, 2 этаж
Обратите внимание! У экскурсионного центра новый номер телефона - 8-921-505-93-05.
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