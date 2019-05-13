Экскурсионный центр «Троицкий» приглашает псковичей в паломнические поездки 26 и 28 мая

Колокольные звоны в исполнении лучших звонарей Северо-Запада России прозвучат в Пскове 29 апреля в рамках Московского Пасхального фестиваля

Сегодня у православных самый скорбный день - Страстная пятница

Пасха с изюмом и цедрой, куличи с куркумой и гвоздикой: что и как готовят к пасхальному столу в монастырях Псковской земли