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Красота традиции: третий выпуск Псковской школы звонарей получил дипломы

31.05.2019 20:34|ПсковКомментариев: 0

Здесь и далее фото Светланы Рожновой

Третий поток обучения Псковской школы звонарей получил дипломы об окончании курса после сдачи экзаменов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил педагог школы Игнатий Шешуков.

Дипломы получили восемь учеников. Среди них - люди разных возрастов и интересов, в том числе псковичка Светлана Рожнова, узнавшая о наборе в школу звонарей от подруги.

«Вы замечали, что очень увлеченные своим делом люди, делясь своими знаниями и умениями, начинают светиться (ну, не в прямом смысле, разумеется)? Наш учитель оказался не только профессионалом, наделенным высочайшими педагогическими способностями, но и человеком, стремящимся развивать в нас творческое начало», - поделилась впечатлениями Светлана.

По ее словам, оказалось, что звонить в колокола - «завораживающе увлекательно». «Это такая работа для моего мозга, я уверена что он, мозг мой любимый, обогатился огромным количеством новых нейронов, - рассказывает дипломированная ученица. - Ведь колокольный звон сродни игре на ударных, руки-ноги должны вести свою партию. Это только русская традиция. Нигде в мире больше нет традиции колокольного звона с ритмом, характером, разговором и мелодией. Эту красоту придумали наши предки».

Незабываемым впечатлением в памяти всех учеников останется момент вручения дипломов. «За нас пели молитву « Многие лета». Очень красиво и тронуло до слез, - говорит Светлана. - А теперь надо решиться и позвонить не в классе, а с колокольни, даря надежду на лучшее, делясь своей любовью и благодарностью к этому миру».

В ближайшее время начнется обучение четвертого потока Школы звонарей Псковской епархии.

Напомним, Школа звонарей действует по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона при храме свв. Жен Мироносиц города Пскова с сентября прошлого года. В ходе обучения учащиеся изучают устав колокольного звона и проходят практические занятия с преподавателем — профессиональным звонарем с многолетним стажем Игнатием Шешуковым. Срок обучения — 2 месяца.

Интервью с Игнатием Шешуковым читайте ЗДЕСЬ.

Источник: Псковская Лента Новостей
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