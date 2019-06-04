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Полсотни юных псковичей принял детский летний лагерь в Троицком соборе

Новость об открытии детского летнего лагеря в Доме притча при Троицком соборе вызвала живой интерес у горожан. Об этом свидетельствует то, что в первый же день работы лагеря здесь собралось 50 детей.

Это юные псковичи в возрасте от 7 до 14 лет, самых разных интересов и увлечений. В их числе - шестеро ребят из детского дома.

Лагерь будет работать с 3 по 17 июня в рамках деятельности Культурно-просветительского центра «Троицкий» с понедельника по четверг (пятница и суббота – выходные).

Дети участвуют в пешеходных экскурсиях, посещают древние псковские храмы: свт. Василия на Горке, Рождества Иоанна Предтечи, свт. Николая со Усохи и другие, обедают в трапезной Троицкого собора, принимают активное участие в различных образовательных и развлекательных программах и мастер-классах.

Посещение лагеря - бесплатное.

Добавим, что для получения более подробной информации можно позвонить педагогу лагеря Юлии Юрьевне по тел. +7(911) 376-31-35.

Напомним, культурно-просветительский центр «Троицкий» был создан по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона. Главная цель центра - объединение детей и молодежи, псковичей на различных социокультурных площадках.

В рамках Центра осуществляется работа детской воскресной школы, экскурсионного центра и других направлений.