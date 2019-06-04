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Насладиться очарованием вечеров на Талабах приглашает псковичей экскурсионный центр «Троицкий»

Экскурсионный центр «Троицкий» и Подворье Псково-Печерского монастыря приглашают псковичей и гостей города на новую экскурсию «Очарование Талабских вечеров» и Спасо-Елеазаровский женский монастырь, которая состоится завтра, 5 июня.

Если вам хочется отдохнуть у реки, побыть в тишине и помечтать, глядя, как ласковые волны омывают камни, послушать шум волн, которые неторопливо расскажут о Псковском озере, Талабских островах, о величайшем старце современности Николае Гурьянове, о том, что на берегу находится тот самый монастырь, откуда вышла знаменитейшая теория «Москва – Третий Рим», - в путь!

Каждую среду в 17.30 часов от Колокольни Псковского Кремля (с заездом на Подворье Псково-Печерского монастыря) в сопровождении профессионального экскурсовода отходит микроавтобус «Mercedes» до д. Толба, оттуда идет катер на остров Залит, где расположен дом, в котором жил, молился и помогал людям батюшка Николай, Никольский храм, где он служил, и место его упокоения.

Стоимость – 1200 рублей (с учетом стоимости билета на катер)

Запись по тел.+7 (921) 505-93-05; +7 (911) 885-30-29

Место сбора Колокольня (Кремль).

Еще больше интересных экскурсионных предложений - в группе экскурсионного центра «Троицкий» во ВКонтакте https://vk.com/krompskov.