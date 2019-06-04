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«Наши древние храмы»: как прошла волонтерская акция в храме святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии в Крестах

Идея о том, что когда-нибудь храм святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии в Крестах станет «одной из доминант города Пскова», сегодня, похоже, реализовалась сполна. Построенный и освященный в 2012 году, сегодня храм еженедельно принимает множество прихожан и гостей города. Здесь работает воскресная школа, организуются праздничные концерты, регулярно проходят тематические беседы, на которых можно задать священнику Виталию Босову, настоятелю храма, самые разнообразные вопросы.

Повседневная жизнь современного храма очень многогранна, и немаловажная ее составляющая, конечно же, - соборность, духовное единение людей. В этом смысле интересным опытом для церкви святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии оказалось участие в волонтерской акции «Наши древние храмы».

Акция «Наши древние храмы» проходила в Пскове по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона при участии Фонда Русской Культуры и Фонда Андрея Боголюбского, при финансовой поддержке Фонда Президентских Грантов. В ней приняли участие порядка 800 волонтеров. Общими усилиями были проведены косметические работы и работы по благоустройству территорий 30 храмов Пскова и области.

В храме святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии потрудились на славу! Выкосили траву, убрали территорию вокруг храма, подсыпали землю на размытые участки склона и засеяли его новой травой, закончили косметический ремонт фасада храма.

Настоятель храма Виталий Босов отметил, что в первую очередь на призыв присоединиться к волонтерской акции откликнулись прихожане. Но постепенно круг участников расширился: к волонтерам присоединились ученики школы №13, которые посадили около храма молоденькие дубки. Кроме того, прихожанам помогли псковичи, которые просто оказались в день проведения акции, 26 мая, на службе в храме. Они остались после богослужения и внесли посильную лепту в общее дело. Всего, по словам священника, в волонтерской акции приняли порядка 20 человек.

По словам прихожанки храма Галины Васильевны Макарской, принявшей самое активное участие в волонтерской акции, подобные «Нашим древним храмам», жизненно необходимы городу с древней историей.

«Наш храм построен не так давно, как другие церкви Пскова, тем не менее его включили в список участников акции, за что мы, прихожане, очень благодарны, - подчеркнула Галина Васильевна. - Мы привели территорию в порядок, убрали мусор - это хорошее дело. Территория вокруг храма попросту зарастала: дворнику в одиночку не справиться со всей работой. «В акции принимали участие и молодые, и люди среднего возраста, - рассказала псковичка. - Мне уже идет восьмой десяток. Мужчины косили траву, мы собирали все в мешки. Во время работы испытываешь прилив сил, воодушевляешься общим делом, это сложно передать словами. Скажу так: душа радуется. Этот проект обязательно нужно продолжать».

Галина Васильевна признается: «Наша жизнь церковная очень оживилась с приходом на кафедру владыки Тихона. Огромное спасибо ему за волонтерскую идею. Мы очень ждем его в нашем храме и надеемся, что он посетит нас в день престольного праздника, 30 сентября».

Завершились волонтерские труды, как водится, совместным чаепитием. А псковичи теперь могут любоваться на красивые ухоженные клумбы, чистоту и порядок вокруг храма, посвященного одним из самых почитаемых святых древности - Вере, Надежде, Любови и матери их Софии.