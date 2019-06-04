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Волонтерская акция «Наши древние храмы» должна проводиться в Пскове ежегодно, уверен настоятель церкви Василия на горке

Воскресный день 26 мая прошел в Пскове, казалось бы, как обычно: погода порадовала солнцем и теплом, совсем недавно отзвенели последние звонки в школах, вовсю цветет сирень и черемуха. Но для многих жителей города этот день стал очень важным и наполненным смыслом - благодаря участию в волонтерской акции «Наши древние храмы».

Акция «Наши древние храмы» проходила в Пскове по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона при участии Фонда Русской Культуры и Фонда Андрея Боголюбского, при финансовой поддержке Фонда Президентских Грантов. В ней приняли участие порядка 800 волонтеров. Общими усилиями были проведены косметические работы и работы по благоустройству территорий 30 храмов Пскова и области.

Церковь Василия на Горке (Храм святителя Василия Великого) - памятник архитектуры XV-XVI веков. Церковь находится на Васильевской горке в Среднем городе, неподалеку от Октябрьского проспекта, в центре города. Мимо нее не проходит, пожалуй, ни один турист. Да и коренные горожане знают ее прекрасно: кто в детстве не катался с этой ледяной горы?

Вряд ли будет преувеличением сказать, что этот храм - одна из «визитных карточек» города. Неудивительно, что он вошел в перечень участников волонтерской акции «Наши древние храмы» в числе первых.

По словам настоятеля храма, протоиерея Андрея Большанина, волонтеры собирались здесь трижды, настолько обширен был объем работ. Каждый раз на встречу приходило от 15 до 20 человек. Среди них - и прихожане, и дети-учащиеся воскресной школы вместе со своими родителями, и люди, которые просто услышали об акции из объявлений.

Храм побелили (этого, кстати, не делалось уже года три), окрасили решетки. Волонтеры также благоустроили клумбы вокруг церкви, провели уборку и вывезли весь мусор.

«Этой акцией, как я думаю, митрополит планировал расшевелить людей, - рассказал нам о.Андрей Большанин. - Напомнить не только о религиозной, но и о культурной значимости псковских храмов. Волонтерская идея очень ярко показала, что люди могут своими руками, личным участием помочь сохранить святыни. Давно замечено: люди ценят то, к чему прикладывают свои силы. Допустим, помог человек побелить храм. Будет он через какое-то время проходить мимо, увидит, подновить что-то надо - и не сможет пройти мимо. Или вандалов остановит, сделает замечание».

«Деньги выделены были небольшие, но дело сделано - большое! - подчеркнул настоятель церкви Василия на горке. - Можно было бы эту или подобную акцию проводить в Пскове из года в год, на постоянной основе. Развешивать объявления, приглашать волонтеров. Важно, чтобы простые люди принимали участие в общем деле».

Как отметила журналист съемочной группы программы «Вести недели» (Россия-1) Алена Рогозина, волонтеры постарались «воссоздать храм со всей возможной деликатностью». Действительно, все работы выполнялись при активном участии членов научно-методического совета, куда входят архитекторы-реставраторы.

Волонтеры проекта, поделившиеся впечатлениями от участия, говорят о том, что этот опыт стал для них незабываемым благодаря возможности ощутить чувство единения. Многие, являясь коренными псковичами, отмечали, что чувствуют гордость от того, что в памятниках архитектуры теперь есть часть их труда.

«Мы решили, что каждую весну в храме Василия на горке будем проводить такую акцию», - подытожил о.Андрей Большанин результаты проекта.