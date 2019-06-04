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Воскресная школа для детей и взрослых при храме Александра Невского продолжает работу в летний период

Воскресная школа для взрослых и детей при храме святого князя Александра Невского в период летних отпусков и каникул работает без изменений и приглашает псковичей на регулярные мероприятия.

Занятия в детской воскресной школе проходят еженедельно, по субботам, в 11.00 по адресу: ул. Максима Горького, 67. Здесь же по понедельникам проводятся занятия Воскресной школы для взрослых, начало в 18.00.

Обучение в Воскресной школе помогает в духовной жизни человека, независимо от возраста. Храм Александра Невского ждет всех желающих учиться и познавать азы православия.