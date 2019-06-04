←   ПЛН
 
Поиск
Отменить Поиск
ещё Церковь / Партнеры и проекты 04.06.2019 12:293 Полсотни юных псковичей принял детский летний лагерь в Троицком соборе 13.06.2019 09:210 Воскресная школа для детей и взрослых при храме Александра Невского продолжает работу в летний период 10.06.2019 22:060 Завтра псковичей приглашают на первое занятие в цикле бесед, посвященных изучению посланий святых апостолов Петра и Павла 10.06.2019 09:430 Волонтерская акция «Наши древние храмы» должна проводиться в Пскове ежегодно, уверен настоятель церкви Василия на горке 05.06.2019 15:270 «Наши древние храмы»: как прошла волонтерская акция в храме святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии в Крестах 04.06.2019 20:570 Команда Троицкого собора «Довмонт» одержала победу в летнем турнире по мини-футболу
Церковь / Партнеры и проекты

Воскресная школа для детей и взрослых при храме Александра Невского продолжает работу в летний период

13.06.2019 09:21|ПсковКомментариев: 0

Воскресная школа для взрослых и детей при храме святого князя Александра Невского в период летних отпусков и каникул работает без изменений и приглашает псковичей на регулярные мероприятия.

Занятия в детской воскресной школе проходят еженедельно, по субботам, в 11.00 по адресу: ул. Максима Горького, 67. Здесь же по понедельникам проводятся занятия Воскресной школы для взрослых, начало в 18.00.

Обучение в Воскресной школе помогает в духовной жизни человека, независимо от возраста. Храм Александра Невского ждет всех желающих учиться и познавать азы православия.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
Лента новостей
Последние новости
13.06.2019, 09:210 Воскресная школа для детей и взрослых при храме Александра Невского продолжает работу в летний период 13.06.2019, 08:350 Как записаться на прием к митрополиту Тихону - ответ на вопрос псковички в проекте «ПЛН-Церковь» 12.06.2019, 14:360 Торжественная служба в кафедральном соборе, угощение, концерт и спектакль: как отпразднуют Троицу в Пскове 11.06.2019, 18:020 Псковичей приглашают завтра на престольный праздник храма св.Александра Невского
11.06.2019, 16:4510 Вице-премьер Алексей Гордеев провел совещание по сохранению и реконструкции псковских монастырей 11.06.2019, 13:490 Первая служба прошла сегодня в строящемся храме святителя Луки при Городской больнице в Пскове. ФОТО 11.06.2019, 13:080 Завершающий этап Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» состоялся в Псковской епархии  10.06.2019, 22:060 Завтра псковичей приглашают на первое занятие в цикле бесед, посвященных изучению посланий святых апостолов Петра и Павла
10.06.2019, 09:430 Волонтерская акция «Наши древние храмы» должна проводиться в Пскове ежегодно, уверен настоятель церкви Василия на горке 08.06.2019, 15:292 Глава молодежного православного центра Псковской епархии Николай Крутов об итогах проекта «Наши древние храмы» и планах на будущее 08.06.2019, 12:082 Нет более прекрасного собеседника для нас сегодня, чем Пушкин: слово митрополита Псковского и Порховского Тихона после литии на могиле поэта 08.06.2019, 10:320 Представитель Псковской епархии принял участие в проверке условий пребывания задержанных в изоляторе временного содержания МО МВД России
07.06.2019, 08:054 Можно ли входить в храм без креста - ответ на вопрос псковички в проекте «ПЛН-Церковь» 06.06.2019, 20:400 Престольный праздник отметили сегодня в псковском храме Старое Вознесение. ФОТО 05.06.2019, 19:560 Ежегодный крестный ход в честь прп.Никандра Пустынножителя прошел в Порховском районе 05.06.2019, 15:270 «Наши древние храмы»: как прошла волонтерская акция в храме святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии в Крестах
04.06.2019, 20:570 Команда Троицкого собора «Довмонт» одержала победу в летнем турнире по мини-футболу 04.06.2019, 14:520 Насладиться очарованием вечеров на Талабах приглашает псковичей экскурсионный центр «Троицкий» 04.06.2019, 12:293 Полсотни юных псковичей принял детский летний лагерь в Троицком соборе 04.06.2019, 08:161 Храм св. Николая в Псковском Устье: где же все-таки начинается Россия?
01.06.2019, 14:340 Летний городской лагерь для детей начинает работу в Троицком соборе 01.06.2019, 08:260 В день памяти благоверного князя Довмонта в Троицком соборе богослужение совершит митрополит Псковский и Порховский Тихон 31.05.2019, 20:340 Красота традиции: третий выпуск Псковской школы звонарей получил дипломы 31.05.2019, 15:360 Богослужение в память о Дмитрии Донском пройдет 1 июня в псковском храме Александра Невского
31.05.2019, 12:430 Тур для представителей паломнических служб со всей России состоялся в Псковской области 31.05.2019, 07:050 Культурно-просветительский центр «Троицкий» приглашает псковичей на цикл бесед, посвященных изучению апостольских посланий 30.05.2019, 16:3611 Четыре тысячи храмов в России находятся в аварийном или разрушенном состоянии - РПЦ 30.05.2019, 08:220 Заупокойную литию на могиле А.С.Пушкина 8 июня совершит митрополит Псковский и Порховский Тихон
29.05.2019, 19:554 В Псковской епархии состоится обучающий семинар на тему «Организация социального служения на приходе» 29.05.2019, 07:230 Митрополит Псковский и Порховский Тихон принял участие в заседании Президиума Общества русской словесности 28.05.2019, 22:120 Митрополит Псковский и Порховский Тихон принял участие во II Всероссийской конференции «Епархиальные древлехранители. Церковь и музеи» 28.05.2019, 19:240 Мечтаем наяву: Необычный урок рисования прошел в воскресной школе Троицкого собора
28.05.2019, 16:536 Детскую площадку и тренажеры установили волонтеры рядом с храмом св.Александра Невского в рамках проекта «Наши древние храмы» 27.05.2019, 14:230 «Вести недели» рассказали об акции «Наши древние храмы», которая прошла в Псковской области. ВИДЕО 27.05.2019, 13:230 «Нас нужно только расшевелить!» - волонтеры проекта «Наши древние храмы» завершили косметические ремонтные работы в Троицком соборе 27.05.2019, 12:080 В деревне Доможирка Гдовского района ведется реконструкция храма Святой Троицы
25.05.2019, 10:000 В Псковской епархии почтили память протоиерея Николая Гурьянова 24.05.2019, 13:166 Помочь в побелке Троицкого собора и уборке прилегающей территории приглашают псковичей 23.05.2019, 15:160 Экскурсионный центр «Троицкий» приглашает псковичей в паломнические поездки 26 и 28 мая 23.05.2019, 14:470 Ночная литургия для молодежи пройдет в Троицком соборе завтра
23.05.2019, 14:274 «Этот разговор перевернул мою жизнь»: настоятель церкви Старое Вознесение в Пскове рассказал о том, как пришел к вере 23.05.2019, 09:440 Митрополит Псковский и Порховский Тихон возглавил крестный ход в Псково-Печерской обители 23.05.2019, 08:550 Всенощное бдение в Псково-Печерском монастыре. ФОТО 22.05.2019, 08:310 Воспитанники воскресной школы Троицкого собора приняли участие в конкурсе детского рисунка «Александр Невский - герой на все времена»
21.05.2019, 12:060 Русские духовные концерты продолжают звучать под сводами старинного Любятовского храма 21.05.2019, 08:440 Книга высказываний старцев Псково-Печерского монастыря о том, как сохранить семью, вышла в издательстве «Вольный странник» 20.05.2019, 17:570 Ученики из воскресной школы Троицкого собора совершили паломническую поездку в Палкинский район 20.05.2019, 16:410 В рамках акции «Наши древние храмы» в Троицком соборе побелили стены и озеленили территорию. ФОТО
20.05.2019, 14:320 Псковичей и гостей города приглашают на престольный праздник в Крыпецкий монастырь 20.05.2019, 13:570 Конкурс отзывов о посещении Псково-Печерского монастыря стартовал в соцсетях 20.05.2019, 09:450 X Александро-Невские чтения прошли в Пскове. ФОТО 18.05.2019, 17:384 Митрополит Тихон: Зачем ждать федеральные деньги, если что-то можно сделать своими силами?
18.05.2019, 16:491 Около 600 человек привлек стартовавший в Псковской области проект «Наши древние храмы» 17.05.2019, 13:550 Третье место в турнире по футболу на кубок Димитрия Донского заняла команда Троицкого собора «Князь Довмонт» 17.05.2019, 10:340 Могучий голос истории: торжественный концерт прошел в театре им.Пушкина в рамках юбилейных Александро-Невских чтений 17.05.2019, 08:360 Дополнительные прослушивания для будущих первоклассников Хорового училища пройдут в Пскове
16.05.2019, 14:150 В Пскове прошло торжественное открытие юбилейных Александро-Невских чтений 16.05.2019, 09:4811 Архиепископ Берлинский и Германский Марк посетил Псковскую епархию 16.05.2019, 08:480 В Псковской епархии прошли торжества по случаю 80-летия митрополита Евсевия (Саввина). ФОТО 15.05.2019, 17:000 Губернатор Михаил Ведерников поздравил митрополита Евсевия с 80-летием
15.05.2019, 16:580 На все времена с Россией: как пройдут юбилейные Александро-Невские чтения в Пскове 14.05.2019, 16:130 Принять участие в монастырской трапезе и побывать в Музее Патриарха Алексия I приглашают псковичей в воскресенье 14.05.2019, 13:580 На субботние вечерние экскурсии по макету Псковского Кремля в образе XV в. приглашают псковичей и гостей города 14.05.2019, 12:120 Молодежный хор Троицкого собора впервые выступил на богослужении в храме
14.05.2019, 08:060 От Кремля до Скобаря или три причины, чтобы отправиться на велоэкскурсию по Пскову с «Троицким» 13.05.2019, 09:430 Престольный праздник прошел в храме святых Жен-Мироносиц. ФОТО 13.05.2019, 08:100 Трудно найти и невозможно забыть: что увидели псковские туристы на северных рубежах региона 12.05.2019, 09:242 В день своего рождения митрополит Евсевий возглавит Божественную Литургию в Троицком соборе
10.05.2019, 12:520 Отправиться в паломнический тур в Спасо-Казанский Симанский монастырь приглашают псковичей 09.05.2019, 21:570 Присоединиться к бесплатной велоэкскурсии по Пскову приглашает горожан экскурсионный центр «Троицкий» 09.05.2019, 12:430 Прохождение через границу смерти: монахи-фронтовики Псково-Печерского монастыря 09.05.2019, 08:310 Заупокойные богослужения по воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, прошли в Пскове. ФОТО
08.05.2019, 13:220 Классика путешествий: экскурсионный центр «Троицкий» приглашает псковичей в незабываемые поездки 07.05.2019, 12:540 Почетными гостями пасхального концерта Псковской епархии стали ветераны Великой Отечественной войны 07.05.2019, 12:040 Паломники из Литвы, Москвы и Петербурга посетили Талабские острова 07.05.2019, 08:120 Православные встречают Радоницу
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru