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Посетить 23 июля святыни, связанные с жизнью княгини Ольги, приглашает паломническая служба храма Невского

Паломническая служба храма св. благ. вел. кн. Александра Невского города Пскова приглашает на Ольгинские дни, которые пройдут 23-24 июля.

Паломническая служба приготовила интересную программу, которая включает в себя посещение не только погоста Выбуты, где, по преданию родилась княгиня Ольга, но и посещения села Волженец, где участники поездки смогут перейти реку Великая пешим крестных ходом.

На правом берегу реки Великая, в деревне Волженец, расположен почитаемый родник - святой источник «Ольгин ключ». Над святым источником сделан колодезный домик, рядом стоят иконы святой Ольги и свечи. В народе верят, что целебная вода источника помогает при глазных болезнях. Ольгин колодец – единственный источник питьевой воды в деревне Волженец и место паломничества для православных христиан.

По окончании экскурсии всех ждет чай, приготовленный на травах.

Более подробная информация по тел.8900-996-78-66