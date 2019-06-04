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Миссия выполнима: зачем волонтеры из Москвы едут в псковскую глубинку



Группа волонтеров проекта «Родная земля» в Писковичах

«Глубинка» - это слово зачастую употребляют, говоря о провинции и имея в виду ее отдаленность, заброшенность и в какой-то мере забытость. Между тем, сам корень этого слова предполагает особую значимость таких мест: в них скрывается (и открывается) глубина - мировосприятия, природы, бытия.

Этот потенциал можно и должно возвращать в жизнь, уверены многочисленные участники молодежного волонтерского проекта московского Сретенского монастыря «Родная земля». Молодые москвичи, а затем и жители других городов России и зарубежья, в течение девяти лет ездили на Русский Север, в этом году митрополит Псковский и Порховский Тихон благословил еще одно направление: на Псков.

Поучиться радушию и дружбе

«Цель таких поездок лично мне представляется как миссионерская. В тех деревушках Псковщины, что выбраны для проекта, вместе с родителями, дедушками и бабушками, живут или приезжают погостить их дети и внуки. А дети – это и есть та самая благодатная почва, которая при правильном воспитании и помощи Божией может принести добрые плоды. А еще у местных жителей можно поучиться радушию, жизнелюбию, гостеприимству, огромному терпению и просто дружбе. И в благодарность за все эти дары передать и им, в свою очередь, частичку нашего тепла и участия, пусть и самого небольшого, в виде помощи по хозяйству, играми с детьми или беседы за самоваром», - говорит одна из участниц проекта в ответ на нашу просьбу рассказать о причинах решения присоединиться к команде волонтеров.

В восьми псковских деревнях, поселках и городах (это Старый Изборск, остров Залит, Елеазарово, Гдов, Дно, Писковичи, Ямм и Остров) в течение нескольких недель июля добровольцы будут не только проводить православные богослужения и беседы на темы, связанные с Библией, историей христианской Церкви, основами православных традиций и культуры, но и организуют концерты и творческие вечера для местных жителей, мастер-классы и подвижные игры для детей, помогут привести в порядок прихрамовые территории.

Старту проекта предшествовали многочисленные дружеские встречи, долгие обсуждения, репетиции, спевки и споры о том, что же заинтересует жителей псковских сел и деревень. Может быть, квесты для детей? Или, например, литературный вечер по диалектам, на котором все желающие смогут почитать стихи и рассказать о своей «малой» родине?

Было столько задумок, что никому не хотелось расходиться по домам. Сергей Килимов, капитан команды, которая отправилась в Гдов, делился своими мыслями:

«Оглядываясь назад, не могу поверить - в начале месяца нас было 8 человек, а теперь уже 16. У каждого свой характер, таланты и особенности. Удивительным образом, в кратчайшие сроки сформировалась команда, готовая с самоотдачей и энтузиазмом нести добро в этот мир».

Ребята предварительно побывали в местах, куда собирались отправиться в июле, познакомились с местными священниками, узнали о проблемах псковской глубинки, скорректировали свои планы, прочувствовали весь замысел своей миссии. А еще - увидели красоту Псковской земли и ее людей - удивительные пейзажи Талабских островов и недюжинные характеры тамошних рыбаков, живописные дали и теплые дожди Гдовского района, насладились чудом встречи с Псково-Печерским монастырем и монахами обители...

Как в сказке

И вот - долгожданный июль! Встречи в Острове, Ямм, Дно, Писковичах сразу показали: программы и дела, задуманные волонтерами, очень интересны местным жителям. В первый же день приезда добровольцев «Родной земли» - аншлаг в Острове, где в местном Сквере Победы ребята представили концертную программу, в которую вошли любимые духовные, народные и светские песни: «Достойно есть», «Русь называют святою», «На горе стоял казак», «В темном лесе», «Лето звездное» и другие. После - рассказали местным жителям о проекте «Родная земля» и планах на ближайшее время.

На следующий день - пели и читали на Божественной Литургии в главном соборе Острова. Пели на два хора с местными жителями - они потом очень благодарили за совместную молитву.

Волонтер Алексей Мигальников вместе с дочерью настоятеля Троицкого собора Ксенией организовали игровую площадку для детей и родителей. Дети были в восторге от хороводных игр: «Мыши», «Горелки» и «Челнок».

Прекрасным завершением дня стала прогулка по вечернему Острову. «Было сказочно тихо, красиво, большое-большое небо над головой, - рассказывают островские волонтеры. - Огромное спасибо отцу Роману, отцу Георгию и всем, кто нас встречал, за теплый прием! Надеемся, что за эти дни мы принесем столько же радости, сколько уже испытали».

В Писковичах утром 30 июня волонтеры начали с утрени и Божественной Литургии в храме апостола Матфея. Настоятель храма отец Евгений и местные жители очень тепло приняли гостей. Волонтеры пели на клиросе, помогали в алтаре, а после литургии провели детский квест. Легенда квеста основывалась на увлекательной морской истории, дети делали кораблики из бумаги, рисовали морского капитана, складывали из мозаики флаг, собирали провизию и проходили препятствия.

В конце квеста каждый ребенок получили подарок и грамоту капитана. «Родители с радостью смотрели на своих детишек и в конце выразили благодарность нашей команде», - с гордостью делятся впечатлениями волонтеры. И на вопрос о том, что оказалось самым вдохновляющим, добавляют очень по-детски: «Конечно, мы не смогли удержаться и залезли на высокую колокольню с прекрасным видом на реку Великую!»

Теплая встреча ожидала волонтеров и в поселке Ямм.

«В уютном доме с камином, который станет нашим домом на две недели, нас ждал горячий ужин - прекрасное начало для уставших путников, - рассказывают участники экспедиции. - Ближе к вечеру приехал и сам хозяин, отец Григорий - настоятель храма Серафима Саровского в селе Ямм. Батюшка рассказал нам много интересных историй из жизни и пригласил на воскресную Литургию в другой храм, Петра и Павла в Спицыно (как он только все успевает?). Потихоньку день подходил к концу: в пустом храме мы прочли вечернее правило и последование ко святому Причастию. И несмотря на усталость, молиться было легко и радостно! Каждый из нас прислушивался к необыкновенной для москвича тишине. После московской суеты тишина и умиротворение, царящие вокруг, действуют целебно на каждого».

Лучше, чем лайки

В общей сложности в рамках проекта «Родная земля» в Псковскую область сейчас приехало около 70 молодых людей. К жителям Москвы и других городов России активно подключились и псковские ребята из православной молодежной общины. В каждое поселение отправились группы по 8 - 15 человек. Для сравнения - за 9 лет существования проекта в нем приняли участие более 1000 человек из России и из-за рубежа.

Радость местных жителей, благодарность священнослужителей, заинтересованность детей, ухоженность небольших местных церквушек - здесь, в удаленных от центра России уголках, это дорогого стоит.

Иеромонах Ириней (Пиковский), насельник московского Сретенского монастыря, руководитель волонтерского проекта, во время проведения экспедиций каждый день служит литургию, переезжая из деревни в деревню, где живут и трудятся добровольцы. За все годы миссии совершено уже более 300 богослужений (литургии, всенощные, молебны), в том числе некоторые из них впервые в этих местах возглавляли архиереи. Где-то местные жители вообще в первый раз видели «живого священника», - литургия там совершалась в 30-е годы прошлого века, перед тем, как местный батюшка был репрессирован.

О том, каковы будут главные итоги и уроки псковской миссии, говорить, конечно же, пока рано. Но, как пишет журналист портала православие.ру Ольга Орлова, со временем проект летних экспедиций «Родной земли» превращается в постоянно действующую миссию. Добровольцы уже в течение всего года посещают хосписы, дома ветеранов, детские приюты - такие, как Свято-Софийский домик, - участвуют в фестивалях и благотворительных праздниках «Пасхальный дар», «Белый цветок» и других. Совместно изучают Евангелие под руководством еще одного насельника Сретенского монастыря - иеромонаха Андроника (Пантака). Также проводятся просветительские курсы, в том числе с виртуальной их версией для иногородних. Так что, скорее всего, мы еще не раз услышим о волонтерских встречах на Псковской земле.

А если говорить о том, как проект скажется на личных судьбах его участников - то лучше, чем сами волонтеры, не скажешь:

«Само название проекта «Родная земля» - таит в себе встречу с детством, когда жизнь была настоящей, сорняки на грядках волновали больше, чем отсутствие лайков на твоей последней записи. В таких экспедициях отвечаешь самому себе на вопрос: «А что ты можешь без своего костюма?»

Вдруг открываешь в тишине деревенской жизни способности и качества, о которых не знал раньше или боялся признаться, что они есть. Внезапно осознаешь возможности, о которых в суете городской жизни ты боялся задуматься. Приходит «чувствование себя самого», потому что повседневность отступает, а внутренняя тишина покрывает душу. Появляется уверенность, что, хотя бы немного можно помочь деревенским людям, что ты способен к делам любви, делам добра. И в ответ возникает чувство острой своей русскости, причастности ко всему происходящему на Родине. Это больно, это щемяще. Но это необходимое, правильное чувство. Оно делает нас живыми, приводит к детству, к настоящности, к большому «человеческому».