←   ПЛН
 
Поиск
Отменить Поиск
ещё Церковь / Партнеры и проекты 04.06.2019 12:293 Полсотни юных псковичей принял детский летний лагерь в Троицком соборе 02.07.2019 19:130 Миссия выполнима: зачем волонтеры из Москвы едут в псковскую глубинку 02.07.2019 11:273 Сборка детской и спортивной площадок началась при паломническом центре Псково-Печерского монастыря 02.07.2019 08:250 Ансамбль «Мозаика» выступит завтра в Спасо-Елеазаровском монастыре в рамках волонтерского проекта «Родная земля» 01.07.2019 17:240 Концерты ансамбля «Мозаика» пройдут в деревнях и селах Псковской области в рамках волонтерского проекта «Родная земля» 26.06.2019 10:480 Посетить 23 июля святыни, связанные с жизнью княгини Ольги, приглашает паломническая служба храма Невского
Церковь / Партнеры и проекты

Миссия выполнима: зачем волонтеры из Москвы едут в псковскую глубинку

02.07.2019 19:13|ПсковКомментариев: 0


Группа волонтеров проекта «Родная земля» в Писковичах

«Глубинка» - это слово зачастую употребляют, говоря о провинции и имея в виду ее отдаленность, заброшенность и в какой-то мере забытость. Между тем, сам корень этого слова предполагает особую значимость таких мест: в них скрывается (и открывается) глубина - мировосприятия, природы, бытия.

Этот потенциал можно и должно возвращать в жизнь, уверены многочисленные участники молодежного волонтерского проекта московского Сретенского монастыря «Родная земля». Молодые москвичи, а затем и жители других городов России и зарубежья, в течение девяти лет ездили на Русский Север, в этом году митрополит Псковский и Порховский Тихон благословил еще одно направление: на Псков.

Поучиться радушию и дружбе

«Цель таких поездок лично мне представляется как миссионерская. В тех деревушках Псковщины, что выбраны для проекта, вместе с родителями, дедушками и бабушками, живут или приезжают погостить их дети и внуки. А дети – это и есть та самая благодатная почва, которая при правильном воспитании и помощи Божией может принести добрые плоды. А еще у местных жителей можно поучиться радушию, жизнелюбию, гостеприимству, огромному терпению и просто дружбе. И в благодарность за все эти дары передать и им, в свою очередь, частичку нашего тепла и участия, пусть и самого небольшого, в виде помощи по хозяйству, играми с детьми или беседы за самоваром», - говорит одна из участниц проекта в ответ на нашу просьбу рассказать о причинах решения присоединиться к команде волонтеров.

В восьми псковских деревнях, поселках и городах (это Старый Изборск, остров Залит, Елеазарово, Гдов, Дно, Писковичи, Ямм и Остров) в течение нескольких недель июля добровольцы будут не только проводить православные богослужения и беседы на темы, связанные с Библией, историей христианской Церкви, основами православных традиций и культуры, но и организуют  концерты и творческие вечера для местных жителей, мастер-классы и подвижные игры для детей, помогут привести в порядок прихрамовые территории.

Старту проекта предшествовали многочисленные дружеские встречи, долгие обсуждения, репетиции, спевки и споры о том, что же заинтересует жителей псковских сел и деревень. Может быть, квесты для детей? Или, например, литературный вечер по диалектам, на котором все желающие смогут почитать стихи и рассказать о своей «малой» родине?

Было столько задумок, что никому не хотелось расходиться по домам. Сергей Килимов, капитан команды, которая отправилась в Гдов, делился своими мыслями:

«Оглядываясь назад, не могу поверить - в начале месяца нас было 8 человек, а теперь уже 16. У каждого свой характер, таланты и особенности. Удивительным образом, в кратчайшие сроки сформировалась команда, готовая с самоотдачей и энтузиазмом нести добро в этот мир».

Ребята предварительно побывали в местах, куда собирались отправиться в июле, познакомились с местными священниками, узнали о проблемах псковской глубинки, скорректировали свои планы, прочувствовали весь замысел своей миссии. А еще - увидели красоту Псковской земли и ее людей - удивительные пейзажи Талабских островов и недюжинные характеры тамошних рыбаков, живописные дали и теплые дожди Гдовского района, насладились чудом встречи с Псково-Печерским монастырем и монахами обители...

Как в сказке

И вот - долгожданный июль! Встречи в Острове, Ямм, Дно, Писковичах сразу показали: программы и дела, задуманные волонтерами, очень интересны местным жителям. В первый же день приезда добровольцев «Родной земли» - аншлаг в Острове, где в местном Сквере Победы ребята представили концертную программу, в которую вошли любимые духовные, народные и светские песни: «Достойно есть», «Русь называют святою», «На горе стоял казак», «В темном лесе», «Лето звездное» и другие. После - рассказали местным жителям о проекте «Родная земля» и планах на ближайшее время.

На следующий день - пели и читали на Божественной Литургии в главном соборе Острова. Пели на два хора с местными жителями - они потом очень благодарили за совместную молитву.

Волонтер Алексей Мигальников вместе с дочерью настоятеля Троицкого собора Ксенией организовали игровую площадку для детей и родителей. Дети были в восторге от хороводных игр: «Мыши», «Горелки» и «Челнок».

Прекрасным завершением дня стала прогулка по вечернему Острову. «Было сказочно тихо, красиво, большое-большое небо над головой, - рассказывают островские волонтеры. - Огромное спасибо отцу Роману, отцу Георгию и всем, кто нас встречал, за теплый прием! Надеемся, что за эти дни мы принесем столько же радости, сколько уже испытали».

В Писковичах утром 30 июня волонтеры начали с утрени и Божественной Литургии в храме апостола Матфея. Настоятель храма отец Евгений и местные жители очень тепло приняли гостей. Волонтеры пели на клиросе, помогали в алтаре, а после литургии провели детский квест. Легенда квеста основывалась на увлекательной морской истории, дети делали кораблики из бумаги, рисовали морского капитана, складывали из мозаики флаг, собирали провизию и проходили препятствия.

В конце квеста каждый ребенок получили подарок и грамоту капитана. «Родители с радостью смотрели на своих детишек и в конце выразили благодарность нашей команде», - с гордостью делятся впечатлениями волонтеры. И на вопрос о том, что оказалось самым вдохновляющим, добавляют очень по-детски: «Конечно, мы не смогли удержаться и залезли на высокую колокольню с прекрасным видом на реку Великую!»

Теплая встреча ожидала волонтеров и в поселке Ямм.

«В уютном доме с камином, который станет нашим домом на две недели, нас ждал горячий ужин - прекрасное начало для уставших путников, - рассказывают участники экспедиции. - Ближе к вечеру приехал и сам хозяин, отец Григорий - настоятель храма Серафима Саровского в селе Ямм. Батюшка рассказал нам много интересных историй из жизни и пригласил на воскресную Литургию в другой храм, Петра и Павла в Спицыно (как он только все успевает?). Потихоньку день подходил к концу: в пустом храме мы прочли вечернее правило и последование ко святому Причастию. И несмотря на усталость, молиться было легко и радостно! Каждый из нас прислушивался к необыкновенной для москвича тишине. После московской суеты тишина и умиротворение, царящие вокруг, действуют целебно на каждого».

Лучше, чем лайки

В общей сложности в рамках проекта «Родная земля» в Псковскую область сейчас приехало около 70 молодых людей. К жителям Москвы и других городов России активно подключились и псковские ребята из православной молодежной общины. В каждое поселение отправились группы по 8 - 15 человек. Для сравнения - за 9 лет существования проекта в нем приняли участие более 1000 человек из России и из-за рубежа. 

Радость местных жителей, благодарность священнослужителей, заинтересованность детей, ухоженность небольших местных церквушек - здесь, в удаленных от центра России уголках, это дорогого стоит. 

Иеромонах Ириней (Пиковский), насельник московского Сретенского монастыря, руководитель волонтерского проекта, во время проведения экспедиций каждый день служит литургию, переезжая из деревни в деревню, где живут и трудятся добровольцы. За все годы миссии совершено уже более 300 богослужений (литургии, всенощные, молебны), в том числе некоторые из них впервые в этих местах возглавляли архиереи. Где-то местные жители вообще в первый раз видели «живого священника», - литургия там совершалась в 30-е годы прошлого века, перед тем, как местный батюшка был репрессирован.

О том, каковы будут главные итоги и уроки псковской миссии, говорить, конечно же, пока рано. Но, как пишет журналист портала православие.ру Ольга Орлова, со временем проект летних экспедиций «Родной земли» превращается в постоянно действующую миссию. Добровольцы уже в течение всего года посещают хосписы, дома ветеранов, детские приюты - такие, как Свято-Софийский домик, - участвуют в фестивалях и благотворительных праздниках «Пасхальный дар», «Белый цветок» и других. Совместно изучают Евангелие под руководством еще одного насельника Сретенского монастыря - иеромонаха Андроника (Пантака). Также проводятся просветительские курсы, в том числе с виртуальной их версией для иногородних. Так что, скорее всего, мы еще не раз услышим о волонтерских встречах на Псковской земле.

А если говорить о том, как проект скажется на личных судьбах его участников - то лучше, чем сами волонтеры, не скажешь:

«Само название проекта «Родная земля» - таит в себе встречу с детством, когда жизнь была настоящей, сорняки на грядках волновали больше, чем отсутствие лайков на твоей последней записи. В таких экспедициях отвечаешь самому себе на вопрос: «А что ты можешь без своего костюма?»

Вдруг открываешь в тишине деревенской жизни способности и качества, о которых не знал раньше или боялся признаться, что они есть. Внезапно осознаешь возможности, о которых в суете городской жизни ты боялся задуматься. Приходит «чувствование себя самого», потому что повседневность отступает, а внутренняя тишина покрывает душу. Появляется уверенность, что, хотя бы немного можно помочь деревенским людям, что ты способен к делам любви, делам добра. И в ответ возникает чувство острой своей русскости, причастности ко всему происходящему на Родине. Это больно, это щемяще. Но это необходимое, правильное чувство. Оно делает нас живыми, приводит к детству, к настоящности, к большому «человеческому».

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
Лента новостей
Последние новости
02.07.2019, 19:130 Миссия выполнима: зачем волонтеры из Москвы едут в псковскую глубинку 02.07.2019, 11:273 Сборка детской и спортивной площадок началась при паломническом центре Псково-Печерского монастыря 02.07.2019, 10:462 Митрополит Псковский и Порховский Тихон Шевкунов отмечает день рождения 02.07.2019, 08:250 Ансамбль «Мозаика» выступит завтра в Спасо-Елеазаровском монастыре в рамках волонтерского проекта «Родная земля»
01.07.2019, 17:240 Концерты ансамбля «Мозаика» пройдут в деревнях и селах Псковской области в рамках волонтерского проекта «Родная земля» 30.06.2019, 22:320 Традиционный ежемесячный крестный ход прошел вокруг Пскова. ФОТО 28.06.2019, 15:301 Состоялся традиционный ежемесячный крестный ход вокруг Пскова. ФОТО 28.06.2019, 10:391 Культура оказалась вне потребности современного человека - вот в чем беда: настоятель храма святителя Николая в Любятово
27.06.2019, 10:542 Страдающее средневековье по-псковски: храм Козьмы и Дамиана на Гремячей горе 26.06.2019, 10:480 Посетить 23 июля святыни, связанные с жизнью княгини Ольги, приглашает паломническая служба храма Невского 25.06.2019, 20:500 Престольный праздник в честь прп.Онуфрия Мальского прошел в деревне Малы. ФОТО 25.06.2019, 19:250 О княжеском роде Шаховских и усадебном быте расскажут на беседе при храме св.князя Александра Невского
25.06.2019, 11:380 «Умилился душею и прииде в чювство»: Храм Николы Чудотворца в Любятово 24.06.2019, 16:520 Псковичей приглашают 26 июня принять участие в традиционном ежемесячном крестном ходе 24.06.2019, 16:180 ПсковГУ объявил набор на факультет теологии с дополнительной квалификацией музейного и экскурсионного дела 23.06.2019, 12:280 Протоиерей Олег Тэор возглавил заупокойную литию, прошедшую в Пскове в 78-ю годовщину начала Великой Отечественной войны
21.06.2019, 13:470 В семинаре, посвященном проблемам оформления грантовых заявок, приняли участие псковские священники и общественники 21.06.2019, 08:500 Две новые книги вышли в свет в издательстве Псковской епархии «Вольный странник» 21.06.2019, 07:361 Каждый день - особенный: Как прошла июньская смена детского православного летнего лагеря Троицкого собора 20.06.2019, 11:460 Издательство «Вольный странник»: Теплота настоящей книги
19.06.2019, 08:410 Сайт паломнической службы Псковской епархии «Вольный странник» и аккаунты в соцсетях начали работу 19.06.2019, 08:000 Госдума приняла закон о правовом статусе паломника 18.06.2019, 16:123 Духовенство и сотрудники Троицкого собора стали участниками семинара, посвященного вопросам социального служения 18.06.2019, 15:070 Торжественным богослужением и народными гуляниями отметили престольный праздник в главном соборе Пскова
17.06.2019, 11:302 Можно ли венчаться без исповеди и причастия - ответ на вопрос псковички в проекте «ПЛН-Церковь» 16.06.2019, 17:331 Митрополит Тихон совершил Божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе Пскова 16.06.2019, 11:072 От классики до модерна: Храмы святой Троицы на Псковской земле 16.06.2019, 08:050 Православные празднуют День Святой Троицы
15.06.2019, 14:361 Отмечаем Троицу: что можно и что нельзя делать? 15.06.2019, 08:480 Троицкую родительскую субботу отмечают православные 14.06.2019, 09:030 Посетить Талабские острова приглашает паломническая служба храма Александра Невского 13.06.2019, 09:210 Воскресная школа для детей и взрослых при храме Александра Невского продолжает работу в летний период
13.06.2019, 08:350 Как записаться на прием к митрополиту Тихону - ответ на вопрос псковички в проекте «ПЛН-Церковь» 12.06.2019, 14:360 Торжественная служба в кафедральном соборе, угощение, концерт и спектакль: как отпразднуют Троицу в Пскове 11.06.2019, 18:020 Псковичей приглашают завтра на престольный праздник храма св.Александра Невского 11.06.2019, 16:4510 Вице-премьер Алексей Гордеев провел совещание по сохранению и реконструкции псковских монастырей
11.06.2019, 13:491 Первая служба прошла сегодня в строящемся храме святителя Луки при Городской больнице в Пскове. ФОТО 11.06.2019, 13:080 Завершающий этап Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» состоялся в Псковской епархии  10.06.2019, 22:060 Завтра псковичей приглашают на первое занятие в цикле бесед, посвященных изучению посланий святых апостолов Петра и Павла 10.06.2019, 09:430 Волонтерская акция «Наши древние храмы» должна проводиться в Пскове ежегодно, уверен настоятель церкви Василия на горке
08.06.2019, 15:292 Глава молодежного православного центра Псковской епархии Николай Крутов об итогах проекта «Наши древние храмы» и планах на будущее 08.06.2019, 12:082 Нет более прекрасного собеседника для нас сегодня, чем Пушкин: слово митрополита Псковского и Порховского Тихона после литии на могиле поэта 08.06.2019, 10:320 Представитель Псковской епархии принял участие в проверке условий пребывания задержанных в изоляторе временного содержания МО МВД России 07.06.2019, 08:054 Можно ли входить в храм без креста - ответ на вопрос псковички в проекте «ПЛН-Церковь»
06.06.2019, 20:400 Престольный праздник отметили сегодня в псковском храме Старое Вознесение. ФОТО 05.06.2019, 19:560 Ежегодный крестный ход в честь прп.Никандра Пустынножителя прошел в Порховском районе 05.06.2019, 15:270 «Наши древние храмы»: как прошла волонтерская акция в храме святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии в Крестах 04.06.2019, 20:570 Команда Троицкого собора «Довмонт» одержала победу в летнем турнире по мини-футболу
04.06.2019, 14:520 Насладиться очарованием вечеров на Талабах приглашает псковичей экскурсионный центр «Троицкий» 04.06.2019, 12:293 Полсотни юных псковичей принял детский летний лагерь в Троицком соборе 04.06.2019, 08:161 Храм св. Николая в Псковском Устье: где же все-таки начинается Россия? 01.06.2019, 14:340 Летний городской лагерь для детей начинает работу в Троицком соборе
01.06.2019, 08:260 В день памяти благоверного князя Довмонта в Троицком соборе богослужение совершит митрополит Псковский и Порховский Тихон 31.05.2019, 20:340 Красота традиции: третий выпуск Псковской школы звонарей получил дипломы 31.05.2019, 15:360 Богослужение в память о Дмитрии Донском пройдет 1 июня в псковском храме Александра Невского 31.05.2019, 12:430 Тур для представителей паломнических служб со всей России состоялся в Псковской области
31.05.2019, 07:050 Культурно-просветительский центр «Троицкий» приглашает псковичей на цикл бесед, посвященных изучению апостольских посланий 30.05.2019, 16:3611 Четыре тысячи храмов в России находятся в аварийном или разрушенном состоянии - РПЦ 30.05.2019, 08:220 Заупокойную литию на могиле А.С.Пушкина 8 июня совершит митрополит Псковский и Порховский Тихон 29.05.2019, 19:554 В Псковской епархии состоится обучающий семинар на тему «Организация социального служения на приходе»
29.05.2019, 07:230 Митрополит Псковский и Порховский Тихон принял участие в заседании Президиума Общества русской словесности 28.05.2019, 22:120 Митрополит Псковский и Порховский Тихон принял участие во II Всероссийской конференции «Епархиальные древлехранители. Церковь и музеи» 28.05.2019, 19:240 Мечтаем наяву: Необычный урок рисования прошел в воскресной школе Троицкого собора 28.05.2019, 16:536 Детскую площадку и тренажеры установили волонтеры рядом с храмом св.Александра Невского в рамках проекта «Наши древние храмы»
27.05.2019, 14:230 «Вести недели» рассказали об акции «Наши древние храмы», которая прошла в Псковской области. ВИДЕО 27.05.2019, 13:230 «Нас нужно только расшевелить!» - волонтеры проекта «Наши древние храмы» завершили косметические ремонтные работы в Троицком соборе 27.05.2019, 12:080 В деревне Доможирка Гдовского района ведется реконструкция храма Святой Троицы 25.05.2019, 10:000 В Псковской епархии почтили память протоиерея Николая Гурьянова
24.05.2019, 13:166 Помочь в побелке Троицкого собора и уборке прилегающей территории приглашают псковичей 23.05.2019, 15:160 Экскурсионный центр «Троицкий» приглашает псковичей в паломнические поездки 26 и 28 мая 23.05.2019, 14:470 Ночная литургия для молодежи пройдет в Троицком соборе завтра 23.05.2019, 14:274 «Этот разговор перевернул мою жизнь»: настоятель церкви Старое Вознесение в Пскове рассказал о том, как пришел к вере
23.05.2019, 09:440 Митрополит Псковский и Порховский Тихон возглавил крестный ход в Псково-Печерской обители 23.05.2019, 08:550 Всенощное бдение в Псково-Печерском монастыре. ФОТО 22.05.2019, 08:310 Воспитанники воскресной школы Троицкого собора приняли участие в конкурсе детского рисунка «Александр Невский - герой на все времена» 21.05.2019, 12:060 Русские духовные концерты продолжают звучать под сводами старинного Любятовского храма
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru