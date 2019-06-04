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Концерты ансамбля «Мозаика» пройдут в деревнях и селах Псковской области в рамках волонтерского проекта «Родная земля»

В псковских деревнях и селах в течение двух недель будут проходить концерты ансамбля «Мозаика» из Москвы при участии воспитанников местных воскресных школ и творческих коллективов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, жители Старого Изборска, острова Залит, Елеазарово, Гдова, Дно, Писковичей, Острова и поселка Ямм услышат русские народные, духовные и патриотические песни в авторской обработке и инструментальном сопровождении. Артисты исполнят такие любимые всеми песнопения и композиции, как «Вера вечна», «Город спит», «Смуглянка», «Лапти», «Весенние сны», «Не повторяется такое никогда» и другие.

Концерты пройдут на Псковской земле в рамках реализации молодежного волонтерского проекта московского Сретенского монастыря «Родная земля», по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона.

Расписание концертов:

3 июля - Здание бывшего ДК «Монастырские палаты», Спасо-Елеазаровский женский монастырь, 19.00

4 июля - ДК г.Гдов, 18.00

5 июля - актовый зал школы о-ва Залит, 12.00

7 июля - ДК пгт Ямм, 18.00

8 июля - крепость Старый Изборск, 12.00

8 июля - ДК г.Дно, 18.00

9 июля - Дом культуры д.Писковичи, 18.00

10 июля - уличная площадка в сквере Победы г.Остров, 19.00

Вход свободный.

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