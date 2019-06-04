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Сборка детской и спортивной площадок началась при паломническом центре Псково-Печерского монастыря

По благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона при Паломническом центре Псково-Печерского монастыря началась работа по сборке детской и спортивной площадок. Перед началом работ был отслужен молебен.

Как сообщается на официальной странице обители в социальной сети «ВКонтакте», для Псковской области это абсолютно новый проект: при обустройстве площадок будут не только соблюдены все соответствующие требованиям характеристики, безопасное покрытие и пр., но и будет оборудовано современное освещение, площадки будут необычно спланированы и на них даже будет создано музыкальное сопровождение.

Новые площадки предназначены для детей и молодежи Воскресной школы и жителей Печор.