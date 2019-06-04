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Псково-печерские щи, архиерейские котлеты, псковский борканник: чем разнообразить меню в Петров пост

24 июня начался Петровский пост, названный так в честь святых апостолов Петра и Павла. Он установлен в память о том, как апостолы постились перед евангельской проповедью всему миру. Этот пост еще называют Апостольским.

Петровский пост раньше считался одним из самых трудных, так как начинался он в самый разгар тяжелых крестьянских работ. Перебивались на квасе с луком, толокне и тюре. Ловили рыбу и собирали ягоды и грибы.

Подвиг Петрова поста менее строг, чем Четыредесятница: во время Петрова поста устав Церкви предписывает еженедельно, по три дня – по понедельникам, средам и пятницам – воздерживаться от рыбы, вина и масла, и сухоясти в девятый час после вечерни; в остальные же дни следует воздерживаться только от рыбы. В субботние, воскресные дни этого поста, а также в дни памяти какого-либо великого святого или дни храмового праздника также разрешается рыба.

Но в наши дни Петров пост воспринимается иначе: это – летний пост, даже на дачах наш труд вряд ли сравним с тем, как работали крестьяне в прошлом. В нашем распоряжении – свежие ранние овощи, зелень, грибы, ягоды и фрукты. Летняя пора также позволяет разнообразить стол холодными супами, любимой окрошкой и прохладительными напитками. Многие отдыхают за городом, рыбачат, и улов служит хорошим дополнением к меню. Рассказываем о некоторых блюдах монастырской кухни, которые помогут разнообразить постное меню.

Первые блюда

Щи зеленые из крапивы, суп картофельный со щавелем, гороховый суп-пюре, уха и окрошки, в том числе рыбные: возможностей для того, чтобы включить в свой рацион максимум полезных витаминов и микроэлементов в ближайшие недели, - масса. Предлагаем обратить внимание на рецепт вкуснейших псково-печерских щей, которые готовят на монастырской кухне в течение многих лет.

Продукты: капуста белокочанная, картошка, лук, морковь, томатная паста, много зелени (укроп, петрушка), чеснок, лавровый лист, чёрный перец молотый, соль, растительное масло рафинированное.

Как готовить:

Капусту мелко нарезать, сложить в кастрюлю и добавить растительное масло. На большом огне при интенсивном помешивании слегка пропассировать.

Картофель крупно нарезать, добавить в капусту, залить водой, посолить и варить на слабом огне.

Лук с морковью пассировать в растительном масле, добавить томатную пасту и ещё немного пропассировать всё вместе.

Овощи со сковороды добавить в кастрюлю с варящимся супом и продолжать варить всё вместе.

В конце приготовления добавить много нарезанной зелени, измельчённый чеснок, перец молотый и лавровый лист. Проварить ещё несколько минут и выключить. Дать супу настояться.

Вторые блюда

Рис с овощами, плов или гречка с грибами, тушеный с грибами картофель, рагу из тыквы (с орехами и баклажанами), вареники с грибами, картофельные галушки, разнообразные овощные салаты - любая хозяйка вспомнит целый список интересных рецептов, которые можно испробовать в Петров пост. Предлагаем вам отведать постных архиерейских котлет (рецепт также найден в Официальной группе паломников Псково-Печерского монастыря)

Продукты: грецкие орехи очищенные 1 стакан, хлеб белый 1/2 батона, лук 3 шт, сырой картофель 2- 3 шт, чеснок 2 зубчика, масло растительное 2 ст л, соль, перец по вкусу.

Хлеб замочить в воде, лук чеснок орехи и картофель пропустить через мясорубку, хлеб отжать от воды, добавить в орехово-картофельный фарш, все перемешать, добавить соль, перец, приправы по желанию, добавить также растительное масло и сформировать котлетки. Обвалять в панировочных сухарях и жарить в растительном масле на разогретой сковороде, на среднем огне, не накрывая крышкой.

Напитки

Квас, кисель, а еще лучше - компот из ревеня или земляники: все пойдет на благо в дни Петровского поста.

Пироги

В честь праздников во время поста на Руси было принято готовить особые постные пироги. Например, рыбники. Их особенность заключалась в том, что выпотрошенная и вычищенная рыба запекается целиком. Пироги делали открытыми, чтобы рыба была видна, что очень украшало выпечку. Еще один специфически псковский пирог (делали его еще и в Тверской области) - накрёпок. Это пирог из дрожжевого теста с начинкой из рассыпчатой каши (гречневой, овсяной или рисовой), поверх которой плотно кладут тонкие ломтики соленой рыбы. Название начинки – «накрёпок», то есть закрепленная, как бы стянутая рыбными пластами каша, и дало имя этому пирогу. Мы предлагаем вам приготовить псковский борканник. По-эстонски и фински «поркан» значит «морковь». В районах, где русские жили рядом с финскими народами (например, в Псковской и Новгородской губерниях) ржаной или ржано-пшеничный пирог, начиненный морковью с крутыми яйцами называют «порканник» или «борканник». Дрожжевое тесто начиняют варёной обжаренной морковью, луком, яйцами и приправляют тмином или укропом. Рецепт приводится по статье известного псковского общественника Юрия Стрекаловского.

Тесто

Мука 7,5 стаканов (1,2 килограмма муки)

Масло растительное 1 стакан (можно ?)

Соль 1 чайная ложка

Дрожжи сухие 5-6 грамм (обычные 30-40 грамм)

Вода теплая 2 стакана

В муку положить дрожжи и соль, добавить теплую воду и масло. Замесить тесто, положить в миску, накрыть полотенцем и дать подойти. Когда поднимется, повторно вымешать и снова оставить подходить . Если Вы используете обычные дрожжи, то их нужно растворить в 0,5 стакана теплой воды, а когда вспенятся, из указанных продуктов замесить тесто, далее по рецепту.

Для начинки 3-4 большие моркови разрезать вдоль на 4 части, бросить в кипящую подсоленную воду и бланшировать 2-3 минуты. Затем слить воду и нарезать морковь кубиками. 2 средние луковицы нарезать и обжарить на постном масле, присолить, добавить морковь и потушить все вместе, добавить нарубленные вареные яйца. Можно добавить семена укропа или тмина. Тесто разделить на две части раскатать 2 круга, на один выложить начинку, закрыть другим, защипать края.

Ангела за трапезой!