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Церковь / Партнеры и проекты

Участники молодежного волонтерского проекта Московского Сретенского монастыря «Родная Земля» встретились с главой Островского район

04.07.2019 16:00|ПсковКомментариев: 0

Глава Островского района Дмитрий Быстров встретился с воспитанниками Московской Сретенской духовной семинарии и активными прихожанами обители – студентами московских ВУЗов, сообщает официальный сайт муниципалитета.

Семинаристы и студенты-волонтеры находятся на псковской земле в миссионерской поездке по приглашению митрополита Псковского и Порховского Тихона и являются участниками молодёжного волонтёрского проекта Московского Сретенского монастыря «Родная Земля». В Островский район прибыла одна из групп участников проекта. Сопровождал воспитанников семинарии и студентов на приём к руководителю муниципалитета настоятель Свято-Троицкого Собора г. Острова, священник Роман Павлов.

В беседе с главой района участники молодёжного волонтерского проекта рассказали о цели и задачах проекта и о том, чем они занимаются в миссионерской поездке. Кроме богослужений, волонтеры проводят различные мероприятия для детей, подростков и взрослого населения. Это просветительские беседы на тему духовной и культурной жизни, социального общения и нравственных ценностей в современном обществе. Кроме того, участники проекта «Родная Земля» дают концерты, проводят мастер-классы по пению и танцам, организуют познавательные квесты.

По словам воспитанников семинарии и волонтеров-студентов, Остров произвёл на них прекрасное впечатление.

«Тут много зелени, памятных и исторических мест. К нам очень хорошо относятся, и мы благодарны за оказанный теплый прием», - поделились своими впечатлениями москвичи.

Участники волонтёрского проекта предложили Дмитрию Быстрову свою помощь и участие в проведении праздничных массовых мероприятий, памятных акций и мероприятий любой благотворительной деятельности. 

Как отметил настоятель Свято-Троицкого Собора г. Острова, священник Роман Павлов, участие в молодежном волонтерском проекте «Родная Земля» станет неоценимой помощью для становления духовной жизни и будущего пастырского служения студентов Сретенской духовной семинарии.

Добавим, что Московская Сретенская духовная семинария — высшее учебное заведение Русской православной церкви, готовящее православных священно- и церковнослужителей. Открыта в 1999 году. Располагается на территории московского Сретенского монастыря.

Теги: #молодежь #волонтеры
Источник: Псковская Лента Новостей
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