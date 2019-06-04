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Посетить древние храмы и пещеры Псково-Печорской обители приглашают 7 июля жителей и гостей города

7 июля, в день празднования Владимирской иконы Божией матери в Печорах, состоится организованная экскурсия в древнюю Псково-Печерскую обитель.

Вы сможете посетить древние храмы и нерукотворные пещеры. Все время вас будет сопровождать имеющий необходимую аккредитацию гид.

На обратном пути вы посетите погост Камно, где находится храм св. Георгия Победоносца (XV в.), могилку старца протоиерея Валентина Мордасова, и, конечно же, спуститесь с гидом к целебному источнику с купелью.

Если вы хотите интересно провести время и узнать из уст квалифицированного экскурсовода что-то новое - тогда вам обязательно стоит присоединиться к поездке.

Выезд в 8.30 от колокольни Троицкого собора.

Продолжительность 5-6 часов.

Стоимость 600 руб.

Тел. для записи + 7 (921) 505 93 05

Адрес: Псков, Кремль, Колокольня, 2 этаж