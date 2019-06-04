Концерты ансамбля «Мозаика» пройдут в Дно и Изборске в рамках молодежного проекта московского Сретенского монастыря

Завтра, 8 июля, в Псковской области пройдет два концерта ансамбля «Мозаика» (Москва). В 12.00 начнется концерт у крепостных стен Старого Изборска, а в 18.00 - в Доме культуры Дно.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, артисты исполнят такие любимые всеми песнопения и композиции, как «Вера вечна», «Город спит», «Смуглянка», «Лапти», «Весенние сны», «Не повторяется такое никогда» и другие.
Концерты проходят на Псковской земле в рамках реализации молодежного волонтерского проекта московского Сретенского монастыря «Родная земля», по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона. Ансамбль «Мозаика» при участии воспитанников местных воскресных школ и творческих коллективов уже выступил в Гдове, на острове Залит, в поселке Ямм.
Расписание концертов:
8 июля - крепость Старый Изборск, 12.00
8 июля - ДК г.Дно, 18.00
9 июля - Дом культуры д.Писковичи, 18.00
10 июля - уличная площадка в сквере Победы г.Остров, 19.00
Вход свободный.
0+