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В Писковичах прошел бал-концерт в честь Дня семьи, любви и верности

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7 июля в Писковичах состоялся бал-концерт, посвященный памяти святых Петра и Февронии и отмечаемому в России празднику - Дню семьи, любви и верности

Организаторами необычного мероприятия стали участники молодежного волонтерского проекта московского Сретенского монастыря «Родная земля, реализуемого в Псковской области по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона.

Проведению бала предшествовали совместные репетиции волонтеров с псковской молодежью и ежедневные мастер-классы.

Результат порадовал всех. «Бал в честь Дня семьи, любви и верности согрел, закружил и очаровал наше маститое псковское бальное сообщество, закаленное ежегодными Сретенскими балами, - рассказывают участники молодежного православного сообщества Пскова. - Ребята-волонтеры проекта «Родная земля» потрудились на славу! Трехчасовая программа пролетела незаметно, творческие номера и игры сменяли танцы, обмахиваться веером приходилось на лету».

«Ребята удивили нас новым прочтением старого как мир падеграсса, продемонстрировали эффективность бальной почты, побаловали изумительной выпечкой и спели на прощание, - поделились впечатлениями участники бала. - А мы, утанцевавшиеся, разбрелись в потемках по домам. Теперь теплота, семейная, благожелательная атмосфера и радость дружбы этого дня навсегда с нами».

Гости и участники бала-концерта в честь дня памяти св. Петра и Февронии выразили надежду, что это мероприятие станет доброй традицией.