Посетить святыни Псковской земли приглашает жителей и гостей города экскурсионный центр «Троицкий» приглашает псковичей. РАСПИСАНИЕ

Экскурсионный центр «Троицкий» приглашает псковичей и жителей города присоединиться к регулярным поездкам по святыням Псковской земли. Продолжительность каждой экскурсии - 5-6 часов. Отправление от колокольни Псковского Кремля.
Расписание поездок на неделю
ПОНЕДЕЛЬНИК
Погост Выбуты «История Пскова начинается здесь». Обзорная экскурсия с посещением Снетогорского и Мирожского монастырей. Кремль, Троицкий собор. Обед по желанию.
Стоимость - 1200 рублей (без обеда).
Отправление в 10.30
ВТОРНИК
Остров, Спасо-Симанский монастырь, военно-исторический комплекс «Линия Сталина», на обратном пути авторская экскурсия по Пскову «Подвиг воинов-десантников 6-й роты».
Стоимость - 1100 рублей (без обеда).
Отправление в 10.30
СРЕДА
Иоанно-Богословский Савво-Крыпецкий монастырь. Святое озеро, часовня прп.Саввы и Купальня.
Толбица - храм в честь Сошествия Святаго Духа, о.Залит «По следам старца Николая Гурьянова».
Стоимость - 1350 рублей (без обеда).
Отправление в 10.30
ЧЕТВЕРГ
Свято-Успенская Псково-Печерская обитель, Богом зданные пещеры, источник св.прор.Ильи. Изборск, Словенские ключи
Стоимость - 850 рублей (без обеда).
Отправление в 10.30
ПЯТНИЦА
Погост Выбуты «История Пскова начинается здесь». Обзорная экскурсия «Храмы древнего Пскова» с посещением Снетогорского и Мирожского монастырей (фрески домонгольского периода). Кремль, Троицкий собор. Обед по желанию.
Стоимость - 1200 рублей (без обеда).
Отправление в 10.30
СУББОТА
Свято-Елеазаровский монастырь, Источник Пречистенский в честь иконы Божией матери «Цареградская»
Толбица - храм в честь Сошествия Святаго Духа, о.Залит «По следам старца Николая Гурьянова».
Стоимость - 1350 рублей (без обеда).
Отправление в 10.30
ВОСКРЕСЕНИЕ
Свято-Успенская Псково-Печерская обитель, Богом зданные пещеры. Погост Камно, храм св.вмч.Георгия Победоносца, св.источник и купель.
Стоимость - 700 рублей (без обеда).
Отправление в 8.30.
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