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Церковь / Партнеры и проекты

Посетить святыни Псковской земли приглашает жителей и гостей города экскурсионный центр «Троицкий» приглашает псковичей. РАСПИСАНИЕ

08.07.2019 13:16|ПсковКомментариев: 0

Экскурсионный центр «Троицкий» приглашает псковичей и жителей города присоединиться к регулярным поездкам по святыням Псковской земли. Продолжительность каждой экскурсии - 5-6 часов. Отправление от колокольни Псковского Кремля.

Расписание поездок на неделю

ПОНЕДЕЛЬНИК

Погост Выбуты «История Пскова начинается здесь». Обзорная экскурсия с посещением Снетогорского и Мирожского монастырей. Кремль, Троицкий собор. Обед по желанию.

Стоимость - 1200 рублей (без обеда).

Отправление в 10.30

ВТОРНИК

Остров, Спасо-Симанский монастырь, военно-исторический комплекс «Линия Сталина», на обратном пути авторская экскурсия по Пскову «Подвиг воинов-десантников 6-й роты».

Стоимость - 1100 рублей (без обеда).

Отправление в 10.30

СРЕДА

Иоанно-Богословский Савво-Крыпецкий монастырь. Святое озеро, часовня прп.Саввы и Купальня.

Толбица - храм в честь Сошествия Святаго Духа, о.Залит «По следам старца Николая Гурьянова».

Стоимость - 1350 рублей (без обеда).

Отправление в 10.30

ЧЕТВЕРГ

Свято-Успенская Псково-Печерская обитель, Богом зданные пещеры, источник св.прор.Ильи. Изборск, Словенские ключи

Стоимость - 850 рублей (без обеда).

Отправление в 10.30

ПЯТНИЦА

Погост Выбуты «История Пскова начинается здесь». Обзорная экскурсия «Храмы древнего Пскова» с посещением Снетогорского и Мирожского монастырей (фрески домонгольского периода). Кремль, Троицкий собор. Обед по желанию.

Стоимость - 1200 рублей (без обеда).

Отправление в 10.30

СУББОТА

Свято-Елеазаровский монастырь, Источник Пречистенский в честь иконы Божией матери «Цареградская»

Толбица - храм в честь Сошествия Святаго Духа, о.Залит «По следам старца Николая Гурьянова».

Стоимость - 1350 рублей (без обеда).

Отправление в 10.30

ВОСКРЕСЕНИЕ

Свято-Успенская Псково-Печерская обитель, Богом зданные пещеры. Погост Камно, храм св.вмч.Георгия Победоносца, св.источник и купель.

Стоимость - 700 рублей (без обеда).

Отправление в 8.30.

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Теги: #РПЦ
Источник: Псковская Лента Новостей
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