Посетить святыни Псковской земли приглашает жителей и гостей города экскурсионный центр «Троицкий» приглашает псковичей. РАСПИСАНИЕ

Тур для представителей паломнических служб со всей России состоялся в Псковской области

Богослужение в память о Дмитрии Донском пройдет 1 июня в псковском храме Александра Невского

Митрополит Псковский и Порховский Тихон принял участие в заседании Президиума Общества русской словесности

В Псковской епархии состоится обучающий семинар на тему «Организация социального служения на приходе»

Заупокойную литию на могиле А.С.Пушкина 8 июня совершит митрополит Псковский и Порховский Тихон

Четыре тысячи храмов в России находятся в аварийном или разрушенном состоянии - РПЦ

Митрополит Псковский и Порховский Тихон принял участие во II Всероссийской конференции «Епархиальные древлехранители. Церковь и музеи»

Мечтаем наяву: Необычный урок рисования прошел в воскресной школе Троицкого собора

Детскую площадку и тренажеры установили волонтеры рядом с храмом св.Александра Невского в рамках проекта «Наши древние храмы»

«Вести недели» рассказали об акции «Наши древние храмы», которая прошла в Псковской области. ВИДЕО