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Вторая смена летнего городского православного детского лагеря начнет работу 15 июля

По благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона, а также по многочисленным просьбам детей и родителей с 15 по 28 июля открывается вторая смена летнего городского православного детского лагеря. Лагерь будет работать в рамках деятельности Культурно-просветительского центра «Троицкий» при Свято-Троицком кафедральном соборе.

Режим работы: с понедельника по четверг, а также воскресенье (пятница, суббота - выходные).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей, в детском лагере Троицкого собора ждут детей от 7 до 15 лет.

В рамках программы планируется:

9.30 - общий сбор в приходском доме Троицкого собора

10.00 - 13.30 - краеведческие тропы - пешеходные экскурсии, в рамках которых будут посещены древние псковские храмы.

13.30 - обед в трапезной Троицкого собора.

14.00 - 16.00 - различные образовательные и развлекательные программы и мастер-классы.

Посещение лагеря бесплатное. От участников требуется лишь весёлое настроение, головной убор и зонтик в дождливую погоду.

Напомним, что первая смена длилась с 3 по 17 июня. Дружная детская компания получилась очень пестрой: возраст - от 6 до 18 лет, место жительства - не только Псков и окрестности, но и Петербург и Эстония.

Для записи и более подробной информации звоните по тел.+7(911)376-31-35 Юлия Юрьевна