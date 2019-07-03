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В двухдневную поездку в Оптину пустынь приглашает псковичей паломническая служба храма Александра Невского

Паломническая служба храма Александра Невского приглашает псковичей в двухдневную паломническую поездку в Оптину пустынь, которая состоится с 25 по 27 августа.

Первый день паломнической поездки полностью отводится на Оптину Пустынь, Шамордино. С утра до обеда - литургия, затем экскурсия по монастырю, посещение часовни Новомучеников Оптинских.

Также программой поездки запланированы посещение мужского монастыря Спаса Нерукотворного (село Клыково), экскурсия по монастырю, прогулка по территории, посещение келии матушки Сепфоры и ночлег в Шамордино.

Введенская Оптина пустынь - ставропигиальный мужской монастырь Русской православной церкви, расположенный недалеко от Козельска Калужской области, в Калужской епархии. По преданию, основан в конце XIV века раскаявшимся разбойником по имени Опта (Оптия), в иночестве - Макарий. Синодик Оптиной обители 1670 года, переписанный с древнего синодика, свидетельствует, что уже в XV столетии существовала Оптинская обитель. С Оптиной пустынью связаны эпизоды в жизни некоторых писателей и мыслителей России. Летом 1878 года В. С. Соловьёв привёз Ф. М. Достоевского в Оптину после тяжелой драмы - смерти сына в мае того же года. Писатель пробыл в скиту три дня. Некоторые детали в «Братьях Карамазовых» возникли под впечатлением этой поездки. Прототипом старца Зосимы явился старец Амвросий (прп. Амвросий Оптинский, канонизирован в 1988 году), живший в то время в скиту Оптиной пустыни.

Запись в поездку 8900-996-78-66.

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