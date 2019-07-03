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Казаки храма св.Александра Невского выступили с концертной программой в Дно в рамках волонтерского проекта «Родная земля»

10.07.2019 15:07|ПсковКомментариев: 0

9 июля в рамках молодежного волонтерского проекта «Родная земля» казаки псковского храма святого благоверного великого князя Александра Невского выступили с концертной программой в городе Дно.

В начале программы с приветственным словом к зрителям обратился наказной атаман хутора «Казачий Дозор» Максим Александрович, который рассказал о казачестве и его роли в современной России и деятельности хутора.

Зрители услышали казачьи песни, песни патриотического характера, песни военных лет в исполнении казачьего хора, а также увидели показательные выступления казака по владению шашкой.

По окончанию концертной части настоятель храма Архистратига Михаила города Дно протоиерей Сергий выразил благодарность казакам, отметив, что они всегда стояли на страже православной веры и играли большую роль и истории России.

После всех мероприятий казаков угостили вкусным ужином, который приготовили семинаристы Сретенской духовной семинарии совместно с волонтерами проекта «Родная земля».

Перед отъездом домой отец Сергий провел экскурсию по храму и вручил всем памятные иконки Старорусской иконы Божией матери.

Источник: Псковская Лента Новостей
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