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В поездки по святым местам Псковской земли и на Валаам приглашает горожан «Вольный странник». РАСПИСАНИЕ

Паломническая служба «Вольный странник» приглашает в июле псковичей и гостей города в интересные незабываемые поездки по святыням Псковской земли.

РАСПИСАНИЕ поездок

12 июля - Талабские острова 1100/1200 рублей

12-14 июля, 26-28 июля «Святыни Земли Псковской» 3 дня. Талабские острова 8500 рублей

13-14 июля 2-дневное путешествие «Святыни Земли Псковской» 5900 рублей

21 июля - Талабские острова 1100/1200 рублей

25 июля Пушкинские Горы 850 рублей + билеты в усадьбы

25-28 июля 4-дневное путешествие «Святыни Земли Псковской», стоимость - от 10900 рублей

26 июля Талабские остров. Спасо-Елеазаровский монастырь 1100/1200 рублей

27-30 июля Остров Валаам 9300/9500 рублей

Напомним, что паломническая служба «Вольный странник» создана по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона. Она имеет статус туроператора по Псковской области и является членом Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада Астур.

Экскурсии по Пскову, поездки по святым местам области, необычные форматы путешествий, в том числе исторические квесты и поездки по следам героев книги «Несвятые святые», незабываемые впечатления и радость от встречи с красотой истории, природы и православия - все это ждет вас вместе с «Вольным странником».

Контактная информация

http://vstrannik.ru

https://vk.com/vstranniktravel

https://www.instagram.com/volnyj_strannik/?igshid=1uq80nhr6htba

Псков, улица Советская набережная д.1/2

+7 (8112) 233-662, +7 (8112) 233-663, +7921-703-0333

График работы: пн.-пт. 10.00-18.00 (без обеда)

pskovstrannik@yandex.ru

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