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Уникальный пилотный проект «Волонтеры культуры» стартует в Псковской области

Уникальный пилотный добровольческий проект «Волонтеры культуры» стартовал в Псковской области сегодня, 15 июля. Проект направлен на поддержку добровольческих движений в сфере сохранения культурного наследия народов России и реализуется в регионе при содействии Роскультпроекта совместно с Псковской митрополией.

Волонтёры культуры – это группа инициативных единомышленников, помогающих воссоздать и сохранить объекты культурного наследия России, многие из которых находятся в удручающем состоянии. Они путешествуют по всей стране, знакомясь с историей, природой и местными традициями, помогают восстанавливать памятники архитектуры и культуры. Их проводники – профессиональные и компетентные кураторы, способные привить навыки, которые потребуются в дальнейшей жизни, готовые рассказать о регионе, научить, как правильно относиться к своей истории, а также наполнить свободное время увлекательными досуговыми мероприятиями.

Программа помогает узнать о том или ином объекте культурного наследия или культурной организации, окунуться в вопрос изнутри, принять личное участие в воссоздании части национального достояния, до которого десятилетиями никому не было дела.

Таким образом, проект «Волонтёры культуры» предлагает своим участникам не только провести свободное время, путешествуя в компании умных замечательных людей, но и научиться новому, оказаться вовлечённым в историю страны, а главное - почувствовать себя по-настоящему нужным.

На текущее лето-начало осени в рамках национального проекта «Культура» запланированы волонтёрские мероприятия в историческом городе Печоры Псковской области. Формат проекта предполагает 7 практических сессий от 7 до 14 дней и включает теоретические занятия, посвященные развитию и поддержке добровольческих движений, мастер-классы по реставрации, а также практические работы по воссозданию исторического облика улиц, прилегающих к объектам культурного наследия.

Мероприятия будут проводиться как в самих Печорах, так и на территории известного Успенского Псково-Печорского монастыря, основанного в XV веке. Проживание и питание полностью обеспечивается за счет организаторов.