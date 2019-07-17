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Во весь голос: как пройдет первый Псковский международный фестиваль колокольного звона

23 и 24 июля в нашем городе пройдет первый Псковский международный фестиваль колокольного звона во славу равноапостольной княгини Ольги. В рамках проекта Псковскую область посетят профессиональные звонари из Москвы и Санкт-Петербурга, также участниками фестиваля станут мастера из Белоруссии и Латвии. Автор проекта, звонарь храма Успения Божией Матери (с Полонища) Ольга Габова рассказала в эксклюзивном интервью Псковской Ленте Новостей о том, что ждет псковичей в рамках уникального события.

- Ольга, как возникла идея проведения подобного фестиваля в Пскове?

- Фестивали колокольного звона проводятся во многих городах России. Я принимала участие во Всероссийских и международных фестивалях колокольного звона - так и появилась мысль: а почему в Пскове не проходит подобное событие?

- Для Пскова колокольная традиция играла какую-то особенную роль?

- Псков связан с колоколами с глубокой древности. Призывы вечевого колокола собирали жителей города на общегородские собрания - вече, звон набатных колоколов оповещал о подходе к городским стенам неприятеля, церковные колокола призывали людей на богослужения в многочисленные псковские храмы. Особое отношение псковичей к колоколам было подчеркнуто и расположением колокольни Троицкого собора: в конце XIV века ее возвели на главной стене Крома- Персях, сделав одной из главных доминант городского ансамбля.

В XVI веке Псков входит в число крупнейших центров колокольного производства на Руси. Колокола псковских литейщиков отличают утонченный декор, изящные надписи, особый вытянутый профиль и неповторимый гулкий тянущийся звук. Работа мастеров славилась далеко за пределами родного города. Псковские колокола можно было услышать в Москве, Великом Новгороде, Владимире, Ярославле, на Соловках, в Белоозере и во многих других городах и монастырях России.

В самом Пскове с XVI века практически каждый городской храм имел колокольный набор, а для развески колоколов строили звонницы, ставшие неотъемлемой частью архитектурного ансамбля церквей. Во время церковных праздников и общегородских торжеств колокольный звон звучал во всем городе, создавая величественную и радостную атмосферу.

- Почему для проведения фестиваля выбраны именно эти даты - 23-24 июля?

- 23-24 июля пройдут основные мероприятия по празднованию Дней Пскова. 23 июля - День освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Победные (викториальные) звоны на колокольнях, посвященные освобождению города Пскова от немецко-фашистских захватчиков, внесут особую торжественность в этот значимый день.

24 июля празднуется День памяти равноапостольной княгини Ольги. История Древнего Пскова связана с именем великой кн. Ольги. Она была уроженкой этих земель и посетила город Псков в середине X века. Княгиня Ольга осмотрела Псков и повелела строить деревянный Свято-Троицкий храм на защищенной земляными валами и частоколами возвышенной стрелке Великой и Псковы. Место для главного городского храма выбирала сама княгиня Ольга. Этот день является значимым для нашего города, поэтому 24 июля должен стать центром притяжения звонарей, паломников и туристов со всей России.

- Каковы цели и главные задачи фестиваля?

- Цели и задачи фестиваля колокольного звона в Пскове - это, прежде всего, возрождение традиций русского колокольного звона в нашем городе, одном из древнейших центров колокольного производства на Руси, развитие и популяризация в Пскове звонарного искусства. Мы рассчитываем, что фестиваль также будет способствовать развитию культурного сотрудничества между регионами, общению и обмену опытом среди участников фестиваля, поддержанию нравственных устоев общества посредством приобщения к православной культуре. Одна из важных задач фестиваля - формирование эстетического вкуса подрастающего поколения, повышение значимости аутентичной культуры региона в нравственном и патриотическом воспитании молодежи. Надеемся, что это неординарное событие привлечет немало туристов в наш город и поможет закрепить за Псковом имидж центра паломнического и духовного туризма в России.

- Сколько мастеров примет участие в фестивале, из каких городов? Что будут исполнять мастера на псковских звонницах?

- Участники фестиваля колокольного звона - звонари из Москвы и Санкт-Петербурга, Белоруссии, Латвии и Пскова. Звонари будут исполнять традиционные и авторские звоны, импровизацию и звонить ансамблем.

- В рамках проведения фестиваля запланировано также проведение конференции. Кто и с какими докладами выступит перед слушателями?

- 24 июля пройдет конференция по адресу: ул. Некрасова 19, проектный офис Команда 2018. В рамках этого мероприятия с докладом на тему «Колокольные звоны земли Псковской» выступит Марина Михайлова, кандидат педагогических наук, доцент Псковского государственного университета, гид-экскурсовод, а также архитектор-реставратор, председатель президиума Псковской Всероссийской Общественной Организации «Всероссийское Общество Охраны Памятников Истории и Культуры» Андрей Лебедев, который расскажет слушателям о специфике формы псковских колоколов 16 века.

Также на конференции выступят псковские звонари и гости - звонари из Москвы, Санкт-Петербурга, Латвии и Беларуси.

- Планируется ли продолжение этого проекта - и проведение в будущем году второго фестиваля?

- Мы надеемся, что Псковский международный фестиваль колокольного звона во славу равноапостольной княгини Ольги войдет в традицию и станет ежегодным.

Добавим, что реализация проекта Псковского международного фестиваля колокольного звона во славу равноапостольной княгини Ольги стала возможной при административной поддержке «Команды 2018», Псковской митрополии Русской православной Церкви и управления культуры администрации Пскова.