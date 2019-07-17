Церковь / Партнеры и проекты

В Пскове состоится презентация монографии о духовных учителях протоиерея Павла Адельгейма

По благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона к дню памяти протоиерея Павла Адельгейма 1 августа в 17:00 пройдет презентация монографии Ольги Борисовой «Гонимы, но не оставлены. Ташкентская и Среднеазиатская епархия, 1943-1961».

В 2019 году в издательстве Свято-Филаретовского православно-христианского института (Москва) вышла монография церковного историка Ольги Борисовой, посвященная служению исповедников веры Ташкентской епархии, где начинался священнический путь отца Павла Адельгейма.

Книга рассказывает об уникальном явлении в Русской Православной Церкви XX века – жизни Ташкентской и Среднеазиатской епархии в 1943-1961 годы. В это время на фоне притеснений со стороны властей, переросших в открытые гонения, в Ташкентской епархии происходил расцвет церковной жизни. В центре повествования - служение здесь подвижников и исповедников веры, как представителей духовенства, так и мирян, в том числе членов православных общин и братств, в первую очередь общины отцов Алексия и Сергия Мечевых, Александро-Невского братства, монашеских общин.

В монографии впервые опубликованы уникальные архивные документы и фотоматериалы из государственных и частных архивов Узбекистана, Киргизии и России, а также записанные автором воспоминания и свидетельства участников церковной жизни Ташкентской епархии тех лет.

Книга адресована как специалистам, так и всем интересующимся историей Церкви XX века.

Книга имеет гриф Издательского совета Русской Православной Церкви.

Презентация книги проходила в Москве, Ташкенте и других городах.

Ольга Борисова - выпускница СФИ, исследователь истории Русской Православной Церкви ХХ века.

Презентация проводится при поддержке прихода свв. Жен-Мироносиц.

Адрес: Историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василева.

Псков, Октябрьский проспект, дом 19а.

Вход свободный.