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Стартовала вторая сессия проекта «Волонтеры наследия»

Стартовала вторая сессия уникального пилотного проекта «Волонтеры наследия». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы проекта. Добровольцы из самых разных уголков страны помогают благоустраивать обитель Псково-Печорского монастыря. Волонтеры приводят в порядок газоны, убирают кустарник, разбивают клумбы, счищают мох со стен. Работают ребята под руководством братии монастыря.



Активно трудятся добровольцы и на улицах города Печоры - приводят в порядок клумбы, красят дорожные ограждения, - а также в музее-заповеднике «Изборск» . Кроме работ, в программе волонтерскорго лагеря обширная культурно-досуговая программа - во второй половине дня проходят беседы с братией монастыря, экскурсии, мастер-классы и многое другое.

Напомним, пилотный проект реализуется в рамках федеральной программы «Волонтеры культуры» по благословению митрополита Тихона, при поддержке Псковской епархии и губернатора Псковской области.