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Псковичей и гостей города приглашают на престольный праздник в Творожковский монастырь

5 августа, в день празднования иконы Богородицы «Всех скорбящих радость (с грошиками)», экскурсионный центр «Троицкий» приглашает паломников и гостей Пскова на престольный праздник в Свято-Троицкий Творожковский женский монастырь.





Свято-Троицкий Творожковский женский монастырь располагается в 110 км от Пскова, в Стругокрасненском районе, на высокой живописной горе, окруженной четырьмя озерами, напоминают в экскурсионном центре.



«Монастырь очень красивый, умиротворенный, гостеприимный, - отмечают в центре «Троицкий». - Основан он был по обету в 1862 году петербуржской дворянкой Александрой Филипповной фон Розе (в девичестве Шмаковой). Супруги фон Розе купили имение Творожково в Гдовском уезде С.-Петербургской губернии в 1858 году. Уговор супругов был таков: кто из них остается в живых, тот строит обитель для поминовения другого. Таким образом они решили помогать друг другу молитвами и "никогда не узнать разлуки". Николай Андреевич фон Розе покинул бренный мир первым, и Александра Филипповна все свои средства и более двадцати лет своей жизни положила на устроение святой обители, служение Богу и людям. Первым храмом стала деревянная домовая церковь в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», освященная 29 декабря 1866 г. На следующий день после пострижения Александры Филипповны в монашество с именем Ангелина».



Отправление от колокольни в Кремле, 5 августа в 6.30. Путешествие займёт 6-7 часов. Стоимость - 1500 руб./чел. Запись по тел.+7 (921) 505-93-05.