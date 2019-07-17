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Главные вещи

Псково-Печерский монастырь многое повидал за столетия существования, но такое с ним впервые. Молодежный трудовой десант высадился в обители, веселые юноши и девушки со всей страны встроились в эту суровую размеренную жизнь, и... И опыт впечатлил, кажется, обе стороны.

Напомним, в рамках нацпроекта «Культура» недавно появилась программа «Волонтеры культуры». Эта программа предусматривала создание летнего лагеря добровольцев, готовых помогать с благоустройством в Псково-Печерском монастыре, Печорах, Изборске. Лагерь открыт, уже закончились две недельные смены, а всего их в проекте шесть, с участием ребят из 21 региона страны.

В первой смене, которая длилась с 15 по 21 июля, на «хозработах» трудились 168 человек, две трети - девушки. Выложили на просушку огромную «дорогу» монастырского лука, красят бордюры, пропалывают, сажают клумбы. В Изборске очищают от самосева и борщевика склоны заповедной Мальской долины.

Приехали, что называется, отовсюду. Иваново, Новосибирск, Тамбов, Владимир, Калуга, Пермь, Пенза, Ставрополь - танцоры, певцы, историки, краеведы, художники, в общем, творческие люди поменяли привычный досуг на очень необычный, и где - в одном из старейших монастырей России. Какие впечатления?

- Когда я ехал сюда - да, мы понимали, что будем делать какие-то хозработы, помогать. Но мы не думали, что все будет так эмоционально переполнено, плюс вся эта архитектура, исторические места... Я не знаю, это нужно просто почувствовать, - говорит Артур из Новосибирска. - Такие проекты в мощных исторических местах должны проводиться повсеместно.

- Я обрел здесь друзей. Здесь то место, где душе приятно проводить время. Очень умиротворенное, спокойное место, - делится собственным опытом Данила из Иваново.

Да, вот что интересно. Покраска, прополка, уборка - это все очень важно, полезно и здорово. Утренняя зарядка, свежий квас в разгар работы, экскурсии, ночной костер... Но были и беседы с отцом Августином и отцом Хрисанфом. Участие в службе. Исповедь. Причастие. Молитва и личные встречи с монахами, о которых вдруг начали просить волонтеры.

Странные для рядового «лагеря труда и отдыха» вещи, но... Но ведь самые главные в жизни вещи - это не вещи, не так ли?

- Я поняла, что монастырь - это не какое-то закрытое место, куда невозможно попасть и где очень скучно. Нет, это здорово и интересно, - говорит Анастасия. - Интересно не только открывать новое вне, но и вдруг, неожиданно, начинать исследовать собственную душу, узнавать и открывать себя, задавать себе вопросы, на которые раньше не хватало ни времени, ни собеседников. Путь к себе очень непростой...

Проект, который не имеет аналогов в России, уже удался. Организаторы отмечают: впервые получилось так органично наладить общение светской и верующей молодежи, монахов, священников и нецерковных людей. И в первой, и во второй сменах нашлись те, кто не хотел уезжать, наводил справки, как бы остаться на новую смену или непременно вернуться в следующем году. Художники договорились о дальнейших контактах с иконописной мастерской, делегация из Тамбова намерена через год приехать отдельным десантом - формируется волонтерский ресурс, готовый долгосрочно сотрудничать с обителью.

- Я не знаю почему, но именно эти места мне запали в душу. Я, надеюсь, увезу отсюда частичку благодати на всю жизнь, - эти слова Дениса из Иваново, наверное, повторит любой из волонтеров.

Напомним, пилотный проект реализуется в рамках федеральной программы «Волонтеры культуры» по благословению митрополита Тихона, при поддержке Псковской епархии и губернатора Псковской области.