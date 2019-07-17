Главные вещи

Псково-Печерский монастырь многое повидал за столетия существования, но такое с ним впервые. Молодежный трудовой десант высадился в обители, веселые юноши и девушки со всей страны встроились в эту суровую размеренную жизнь, и... И опыт впечатлил, кажется, обе стороны.
Напомним, в рамках нацпроекта «Культура» недавно появилась программа «Волонтеры культуры». Эта программа предусматривала создание летнего лагеря добровольцев, готовых помогать с благоустройством в Псково-Печерском монастыре, Печорах, Изборске. Лагерь открыт, уже закончились две недельные смены, а всего их в проекте шесть, с участием ребят из 21 региона страны.
В первой смене, которая длилась с 15 по 21 июля, на «хозработах» трудились 168 человек, две трети - девушки. Выложили на просушку огромную «дорогу» монастырского лука, красят бордюры, пропалывают, сажают клумбы. В Изборске очищают от самосева и борщевика склоны заповедной Мальской долины.
Приехали, что называется, отовсюду. Иваново, Новосибирск, Тамбов, Владимир, Калуга, Пермь, Пенза, Ставрополь - танцоры, певцы, историки, краеведы, художники, в общем, творческие люди поменяли привычный досуг на очень необычный, и где - в одном из старейших монастырей России. Какие впечатления?
Да, вот что интересно. Покраска, прополка, уборка - это все очень важно, полезно и здорово. Утренняя зарядка, свежий квас в разгар работы, экскурсии, ночной костер... Но были и беседы с отцом Августином и отцом Хрисанфом. Участие в службе. Исповедь. Причастие. Молитва и личные встречи с монахами, о которых вдруг начали просить волонтеры.
Проект, который не имеет аналогов в России, уже удался. Организаторы отмечают: впервые получилось так органично наладить общение светской и верующей молодежи, монахов, священников и нецерковных людей. И в первой, и во второй сменах нашлись те, кто не хотел уезжать, наводил справки, как бы остаться на новую смену или непременно вернуться в следующем году. Художники договорились о дальнейших контактах с иконописной мастерской, делегация из Тамбова намерена через год приехать отдельным десантом - формируется волонтерский ресурс, готовый долгосрочно сотрудничать с обителью.
Напомним, пилотный проект реализуется в рамках федеральной программы «Волонтеры культуры» по благословению митрополита Тихона, при поддержке Псковской епархии и губернатора Псковской области.