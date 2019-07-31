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«Волонтером культуры» можно стать дважды - как это сделать

Можно ли еще раз приехать в Печоры - такой вопрос задают участники первой и второй смен пилотного проекта, который организован на базе Псково-Печерского монастыря.

Напомним, в рамках нацпроекта «Культура» недавно появилась программа «Волонтеры культуры». Эта программа предусматривала создание летнего лагеря добровольцев, готовых помогать с благоустройством в Псково-Печерском монастыре, Печорах, Изборске.

Лагерь открыт, уже закончились две недельные смены, а всего их в проекте шесть, с участием ребят из 21 региона страны.

Проект реализуется по благословению митрополита Тихона, при поддержке Псковской епархии и губернатора Псковской области.

Как же снова стать волонтером, объясняют создатели уникального лагеря. По их словам, необходимо выполнить одно условие - привести с собой двух новых друзей.

Желающим нужно поторопиться, количество мест ограничено!

Куда обращаться: volontery.kultury@mail.ru +7 (495) 984 - 86 - 92 (внутр. 7319) с 09.00 до 18.00, кроме сб. и вс.

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