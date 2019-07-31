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У проекта «Волонтеры культуры» в Псково-Печерском монастыре появился собственный гимн

У участников проекта «Волонтеры культуры», похоже, появился собственный гимн. Проект, который курирует министерство культуры, предполагает сотрудничество молодежи со всей страны и Псково-Печорского монастыря. В течение нескольких смен юноши и девушки помогают в благоустройстве обители, а также Изборска и Печор, получают необычный для многих духовный опыт.



Волонтер первой смены, студентка из Пензы Татьяна Россиева написала песню, которую называют гимном движения.



Вот слова припева:



«Волонтеры культуры» объединяют нас,

И снова мы вместе, мы вместе здесь и сейчас.

Когда мы все рядом - проблемы все не беда.

Ритм наших сердец объединяет города».



Добавим, проект реализуется по благословению митрополита Тихона, при поддержке Псковской епархии и губернатора Псковской области.