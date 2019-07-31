Первый канал приехал на съемки в Псково-Печерский монастырь

Съемочная группа первого канала работала сегодня в Псково-Печерском монастыре. Монах Кирилл станет героем одного из сюжетов программы «Доброе утро».
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в обители, отец Кирилл рассказал, как пришел в монастырь, что 25 лет пас коров, а теперь несет послушание в храме.
«Ведущая Первого канала изумляется, отчего в монастыре, несмотря на строгость, все такие радостные», - отметили в группе монастыря Вконтакте.
Эфир состоится ориентировочно 4 или 5 августа.
Фото Кирилла Грацинского