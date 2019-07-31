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Первый канал приехал на съемки в Псково-Печерский монастырь

Съемочная группа первого канала работала сегодня в Псково-Печерском монастыре. Монах Кирилл станет героем одного из сюжетов программы «Доброе утро».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в обители, отец Кирилл рассказал, как пришел в монастырь, что 25 лет пас коров, а теперь несет послушание в храме.

«Ведущая Первого канала изумляется, отчего в монастыре, несмотря на строгость, все такие радостные», - отметили в группе монастыря Вконтакте.

Эфир состоится ориентировочно 4 или 5 августа.



Фото Кирилла Грацинского