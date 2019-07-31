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Звезда сериала «Счастливы вместе» отметила день рождения в Печорах

Поездка в Псково-Печерский монастырь стала знаковой для актрисы Натальи Бочкаревой. Звезда сериалов побывала в обители в рамках программы «Волонтеры культуры».

«Возможно вы подумаете, что я куда-то исчезла на свой день Рождения, а тем временем посетила Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь @pskovo_pechersky_monastery, колыбель Православия в России, - написала Наталья Бочкарева в Инстаграм. - Я встретила в Печорах невероятное количество открытых, добрых и искренних людей, которые еще умудряются жить по законам человеколюбия. Это перевернула мою жизнь, и могу вам сказать от чистого сердца, что свой «новый год» мне хочется начать именно с этим ориентиром. Каждый день человека поджидают искушения, соблазны, желание пойти по легкому пути... отныне, мне хочется быть не просто актрисой, которая призвана развлекать зрителя, а человеком, который стремится изменить себя, и менять тем самым мир вокруг себя... Многие из вас скажут, что это утопия, и надо принимать все таким как оно есть... Я понимаю трудность этого пути... но с него не сверну».





Подписчики поддержали Наталью и пожелали ей Божьей помощи.

Напомним, проект «Волонтеры культуры», который курирует министерство культуры, предполагает сотрудничество молодежи со всей страны и Псково-Печерского монастыря. В течение нескольких смен юноши и девушки помогают в благоустройстве обители, а также Изборска и Печор, получают необычный для многих духовный опыт. Проект реализуется по благословению митрополита Тихона, при поддержке Псковской епархии и губернатора Псковской области.