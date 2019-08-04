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В Псково-Печерском монастыре открылась четвертая смена проекта «Волонтеры культуры»

5 августа в Печорах стартует четвертая смена проекта «Волонтеры наследия» программы «Волонтеры культуры», в рамках которой добровольцы участвуют в восстановлении объектов культурного и исторического наследия региона.

Волонтеры проекта ежедневно принимают участие в благоустройстве Печор, Изборской крепости и Псково-Печерского монастыря: очищают территории скверов и парков, красят ограды, приводят в порядок дорожки, ухаживают за клумбами и готовят почву для высадки растений. Во время культурно-досуговой программы ребята посещают мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, занимаются спортом, беседуют с интересными людьми, принимают участие в экскурсиях.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-центре проекта, во время четвертой смены впервые пройдет «Школа волонтеров наследия», целью которой является подготовка волонтёров для участия в сохранении памятников истории и культуры. В течение пяти дней слушатели Школы будут знакомиться с особенностями работы на объектах культурного наследия, в специально оборудованных мастерских смогут получить навыки реставрации деревянных, каменных и металлических деталей. По итогам курса будут выданы свидетельства о прохождении Школы.

Предыдущие смены уже собрали в Печорах добровольцев из Новгородской, Белгородской, Владимирской, Тульской, Рязанской, Самарской, Пермской и других областей Российской Федерации. В своих отзывах волонтеры пишут о том, что очень хотят вернуться на Псковскую землю, чтобы еще раз принять участие в проекте. Координаторы отмечают, что для этого нужно выполнить только одно условие – привести с собой двух друзей.

Напомним, проект «Волонтеры наследия» реализуется в рамках программы «Волонтеры культуры» национального проекта «Культура» при поддержке министерства культуры Российской Федерации и направлен на развитие и поддержку добровольческих движений в сфере сохранения культурного наследия. Проект реализуется по благословению митрополита Тихона, при поддержке Псковской епархии и губернатора Псковской области.