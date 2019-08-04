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В поездки по духовным святыням Псковщины и других регионов России приглашает паломническая служба «Вольный странник»

Паломническая служба «Вольный странник» приглашает псковичей и гостей города в интересные незабываемые поездки по святыням Псковской земли и других регионов России.

В частности, 10 и 26 августа состоится поездка на Талабские острова (о.Талабск и Верхний, Чудотворная икона Божией матери Благодатное Небо (Смоленская или Одигитрия), 25 августа - в Пушкинские Горы (Симанский и Святогорский монастыри, Михайловское и Тригорское), 27, 28 и 29 августа - в Печоры, на престольный праздник Псково-Печерского монастыря Успение прсв.Богородицы.

Кроме того, паломническая служба организует поездку на Талабские острова 24 августа, в день памяти старца Николая Гурьянова.

16-19 августа «Вольный странник» приглашает в паломничество в Муром и Дивеево, 12-17 сентября - на Соловецкие острова.

13-14 августа, в также 28-29 августа состоится паломническая поездка в Пюхтицкий Успенский женский монастырь.

Напомним, что паломническая служба «Вольный странник» создана по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона. Она имеет статус туроператора по Псковской области и является членом Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада Астур.

Экскурсии по Пскову, поездки по святым местам области, необычные форматы путешествий, в том числе исторические квесты и поездки по следам героев книги «Несвятые святые», незабываемые впечатления и радость от встречи с красотой истории, природы и православия - все это ждет вас вместе с «Вольным странником».

Контактная информация

http://vstrannik.ru

https://vk.com/vstranniktravel

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