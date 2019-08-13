Митрополит Тихон поделился творческими планами, связанными с Псковом

Митрополит Псковский и Порховский Тихон поделился своими творческими планами, связанными с Псковом и областью.
На вопрос корреспондента Псковской Ленты Новостей о том, увидят ли псковичи спектакль «Грифон», на показе которого на днях побывал президент РФ Владимир Путин, владыка ответил, что пьеса была написана специально для Херсонеса.
Владыка также рассказал о своих творческих планах, непосредственно связанных с регионом. По его словам, это реставрация аварийных памятников Псковской области, создание сети благотворительных столовых, Центра семьи, большого спортивного и образовательного комплексов, кроме того - целый ряд благотворительных проектов, которые будут реализованы на территории Псковщины в ближайшее время.