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Митрополит Тихон поделился творческими планами, связанными с Псковом

Митрополит Псковский и Порховский Тихон поделился своими творческими планами, связанными с Псковом и областью.

Во время просмотра спектакля «Грифон».

На вопрос корреспондента Псковской Ленты Новостей о том, увидят ли псковичи спектакль «Грифон», на показе которого на днях побывал президент РФ Владимир Путин, владыка ответил, что пьеса была написана специально для Херсонеса.

«Знаете, есть эндемики - растения, которые живут только в одном месте. Этот спектакль - такой эндемик. Хотя, я знаю, что есть планы показать его где-то еще, но мы их пока не рассматриваем», - сообщил митрополит Тихон.

Владыка также рассказал о своих творческих планах, непосредственно связанных с регионом. По его словам, это реставрация аварийных памятников Псковской области, создание сети благотворительных столовых, Центра семьи, большого спортивного и образовательного комплексов, кроме того - целый ряд благотворительных проектов, которые будут реализованы на территории Псковщины в ближайшее время.