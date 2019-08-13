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Антиконференция для молодежи «Вместе здорово шагать!» пройдет в рамках форума «За ЗОЖ» в Пскове

Антиконференция для молодежи «Вместе здорово шагать!» пройдет в рамках форума «За ЗОЖ» в Пскове.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил помощник митрополита Псковского и Порховского Тихона, координатор от Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы Николай Крутов сегодня, 20 августа, на пресс-конференции, посвященной Всероссийскому открытому профессионально-общественному форуму «За ЗОЖ».

Николай Крутов отметил, что на антиконференции молодежь сможет овладеть практическими навыками по формированию ЗОЖ, лидерских качеств.

Своим опытом поделятся ведущие специалисты-практики, имеющие опыт работы с молодежью по данным направлениям из Пскова, Москвы и Перми.

Как пояснил Крутов, в ходе работы будет сформирован лидерский штаб и разработана стратегия всероссийского молодежного движения «За ЗОЖ», а также планируется подвести итоги конкурса «Лучший социальный проект».

Отметим, мероприятие направлено на реализацию задач государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» по формированию у детей и обучающейся молодежи устойчивых навыков и компетенций здорового образа жизни.

Всероссийский открытый профессионально-общественного форум «За ЗОЖ» будет проходить с 23 по 25 августа в Псковской области. Ожидается, что его участниками станут свыше 500 человек, представляющих более 60 субъектов Российской Федерации.