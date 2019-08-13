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Спортивная площадка откроется в Печорах на базе Паломнического центра

28 августа планируется открытие спортивной площадки в Печорах на базе Паломнического центра. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом заявил помощник митрополита Псковского и Порховского Тихона, координатор от Церковно – общественного совета по защите от алкогольной угрозы Николай Крутов сегодня, 20 августа, на пресс-конференции, посвященной Всероссийскому открытому профессионально-общественному форуму «За ЗОЖ» и волонтерам культуры.

Помощник Владыки Тихона пояснил, что площадка практически готова и откроется в ближайшее время.

Также Николай Крутов напомнил, что с 15 июля в Паломническом центре в Печорском районе функционирует лагерь волонтеров культуры «Волонтеры наследия». Он рассказал о том, что волонтеры со всех городов приезжают в Печоры восстанавливать памятники и объекты культурного и исторического наследия региона.

Волонтеры проводят работы в Псково-Печерском монастыре, в поселении Печоры, в Старом Изборске и в Снятогорском монастыре.

Ежегодно около 2000 тыс. человек съезжаются в Печоры со всей страны для работы в волонтерском лагере.

Николай Крутов сообщил, что всего работают 7 смен, в каждой около 200 человек. «Сейчас работы в самом разгаре», - добавил он.

География участников, по его словам, обширна - Ямал, Камчатка, Кавказ, Ингушетия, Чечня, Дагестан. «Волонтеры приехали сами, на добровольной основе, потрудиться на Псковской земле, им это интересно», - пояснил помощник Владыки.

Волонтеры работают 4 часа в день под руководством опытных специалистов. В свободное время ребята участвуют в мастер-классах в мастерских Паломнического центра. Здесь можно научиться резьбе по камню, металлу и дереву, также преподаются азы реставрационного дела.

Николай Крутов отметил, что деятельность волонтеров по достоинству оценена местными жителями, очень много положительных отзывов.

Он также подчеркнул, что инициатива силами добровольческого движения и волонтеров «законсервировать», привести в надлежащий вид и сохранить для потомков памятники культуры принадлежит митрополиту Тихону.