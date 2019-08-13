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Литературно-музыкальную постановку о семье последнего русского императора представят в Доме причта Троицкого собора

Культурно-просветительский центр «Троицкий» и вокальный ансамбль «Горлица», при воскресной школе «Ковчег», храма Всех Святых г.Риги (Латвия) приглашают псковичей на литературно-музыкальную постановку «Идеал любви, семьи и верности», посвященную подвигу Святых Царственных Страстотерпцев - семьи последнего русского императора.

Автор и сценарист спектакля актриса Рижского русского театра им. Михаила Чехова Галина Анатольевна Баженова. В сценарии использованы документы, письма и воспоминания современников Царской семьи. Прозвучат отрывки из произведений русских классиков.

Начало в 19.00. Вход свободный.

Адрес: Троицкий собор г. Пскова, Дом причта, 2-й этаж.

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