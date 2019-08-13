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Форум «За ЗОЖ» может получить «постоянную прописку» в Пскове

В кулуарах форума «За ЗОЖ» председатель правления Общероссийский общественной организации поддержки президентских инициатив в области здоровьесбережения нации «Общее дело» Леонид Варламов оценил мероприятие на отлично и при этом отметил, что у Пскова есть все возможности, в том числе в плане инфраструктуры, для того, чтобы форум получил здесь постоянную прописку.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, рассказывая журналистам о наиболее эффективных мерах профилактики вредных привычек среди молодежи, Леонид Варламов напомнил, что подросткам необходимо объяснять, что они стали жертвой псевдомотивации, пропаганда алкоголя манипулируют их сознанием и на самом деле спиртное и наркотики - это чей угодно выбор, но не их собственный.

«Молодежью манипулируют продавцы алкоголя, в том числе через СМИ, кино, музыку, - пояснил он. - Все это вытягивает в потребление. Наша задача - объяснить подросткам, что это не их выбор. И они понимают, что на самом деле «эта морковка не моя». Наша задача - называть вещи своими именами, показывать, как это делают. Когда до них доносят правду, они принимают решения на раз-два, понимают, что спиртное - лестница в никуда».

Леонид Варламов также подчеркнул, как важно различать модный фитнес и настоящий ЗОЖ. «Есть мнение, что днем можно устроить пробежку, а вечером принять бокал вина, но это вещи взаимоисключающие, - высказал он свое мнение. - Но почему-то многие эти вещи не разделяют. Мы стараемся воспитать 100-процентно трезвенное отношение к жизни. У нас есть все возможности не потерять поколение, есть шанс развернуть ситуацию».

Эксперт напомнил, как многие общественные организации рисуют страшные картины вымирания нации из-за смертности населения по причине алкоголизации и наркомании. «Эта история не про нас, мы хотим, чтобы эти прогнозы не сбылись. В принципе, тренд на ЗОЖ - это очень хорошо. И это не модный фитнес, а стержень понимания и уверенная сильная личность», - высказался он.

Леонид Варламов также рассказал, что Общероссийская общественная организация поддержки президентских инициатив в области здоровьесбережения нации «Общее дело» поддерживает идею получения постоянной прописки форума в Пскове. «Я недавно был в Великом Новгороде, посещал знаменитый памятник 1000-летию Крещения Руси, как всем известно, взоры всех фигур монумента устремлены на север. Давайте обратим все взоры на Псков и форум «за ЗОЖ», - призвал он. - Сделаем это мероприятие более насыщенным, широким по участникам, думаю, ничто не мешает провести его здесь же в следующем году, губернатор поддержал эту идею».