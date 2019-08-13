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Телеканал «Спас» побывал в Печорах. ФОТО, ВИДЕО

Известный российский журналист и общественный деятель Александр Егорцев (телеканал «Спас») побывал в Псково-Печерском монастыре в преддверии престольного праздника обители - дня Успения пресвятой Богородицы.

Тележурналист отснял видеоматериал для канала, а также разместил в соцсетях необычный ролик о том, как съемочная группа ведет съемку с крыши собора Успения Пресвятой Богородицы.

Александр Егорцев закончил филологический факультет в МГУ имени Ломоносова, работал спецкором на популярном канале «Московия», был главным редактором журнала компании «Национальный контроль. РФ», сейчас является специальным корреспондентом «Православной поисковой системы «Рублев» и главредом сайта «Православные инициативы».