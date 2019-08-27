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Спортивно-развлекательный городок, открытый в Печорах на Успение, стал любимым местом отдыха детей и подростков. ВИДЕО

28 августа, в престольный праздник Псково-Печерского монастыря, в Паломническом центре обители открыли замечательный детский городок и несколько спортивных площадок.

Тысячи детей побывали здесь за последние несколько дней, а монастырский детский городок сразу стал любимым местом для детишек и подростков из Печор, Пскова и окрестных городов. Поблизости от городка с весны нынешнего года действует большая воскресная школа.

Авторы ролика: Григорий Юшин, Евгений и Влад Родины, Дмитрий Погодин

Напомним, комплекс открыл губернатор Псковской области Михаил Ведерников, митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) и митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов). Городок и спортивные площадки расположены таким образом, чтобы не мешать гостям Паломнического центра. Комплекс построен на средства благотворителя Псково-Печерской обители.