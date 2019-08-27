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Работали, учились, творили и... влюблялись: чем запомнится лето в Печорах «Волонтерам культуры»

Алтай, Якутия, Камчатка, Дагестан, Забайкалье, Мордовия, Удмуртия, Кузбасс, Центральная Россия, Мурманск и Новосибирск, Брянск, Пермь, Ставрополь и Краснодарский край - проект «Волонтёры культуры», стартовавший 15 июля в Печорах, объединил около двух тысяч человек со всех уголков России. Два месяца помощи в благоустройстве псковских святынь, два месяца мастер-классов и бесед с братией знаменитого Псково-Печерской монастыря, два месяца семинаров, экскурсий и простых волонтерских радостей - песен у костра, монастырского хлеба и кваса, незабываемых встреч и разговоров «за жизнь»...

Теперь можно уже с полной уверенностью говорить о том, что проект превзошёл все ожидания: довольны и организаторы, и жители Печор, и, конечно же, волонтеры. Их отзывы на тему «Как я провел лето...» полны искренних эмоций и чувств - радости, благодарности, воодушевления, восхищения и - грусти из-за расставания. Молодые участники проекта - повзрослели, взрослые - помолодели, а некоторые особо удачливые волонтеры даже смогли найти свою вторую половинку! Вот лишь часть отзывов, которые воссоздают яркую картину волонтерского лета в Печорах.

Дарья Михайлова, Зеленогорск: «Я благодарна организаторам этого проекта. Это незабываемый опыт: в одном месте приобрести новые знакомства, окунуться с головой в другую культуру, раскрыть себя в различных направлениях, получить невероятный багаж знаний и навыков, оказаться в самом «сердце» такого, куда теперь хочется вернуться. Особенно приятно понимать, что тебя там любят и ждут. В следующем году этот проект пройдет уже в другом городе, планирую вновь поехать и другим рекомендую окунуться в это атмосферу и получить такой опыт».

Любовь Крылова, Тамбов, «серебряный волонтер»: «Меня поразила тишина и спокойствие людей, живущих на самой западной границе России. Родилось стихотворение. Сегодня я его представляю вам. Надеюсь, эту тишину в строках прочувствуете и вы. В Печорах населения нет и 10-ти тысяч. На перекрёстках нет светофоров, уличных фонарей крайне мало. В Печорах находится Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь, с 1473 года он ни разу не закрывался.

Тишина на западной границе

Ночь неспешно и неслышно

Бродит, молча по кварталам.

Сон разлит во тьме кромешной

Теплым, серым покрывалом.

В закоулках стародавних

Распласталось время ночи.

Охраняют окна ставни,

Спят машины у обочин…

Здесь, у западной границы,

Тишина. Печоры спят.

Ночь бежит, как колесница,

Сны, выстраивая в ряд.

Монастырские приходы

Крестный ход прошли немалый.

Службу слушала природа

И сама всем подпевала...

Екатерина Корнеева, Брянск: «Волонтёры и организаторы проживали на территории недавно открытого (несколько лет назад) паломнического центра. Сам проект носит светский характер, многие из участников толком и не знали, куда они едут. Тем интереснее было наблюдать, как у людей рушилось предвзятое отношение к церковнослужителям – священникам и монахам. Так, например, отец Анастасий, проживающий также на территории центра и каждый день общающийся с волонтёрами, для многих из них стал другом. Никто никому не пытался что-либо навязывать, переубеждать. Любая позиция воспринималась как опыт общения и была услышана. И, как мне кажется, главная цель проекта даже не в облагораживании и сохранении объектов культурного наследия, но много больше в том, чтобы показать его участникам насколько они разные и удивительные, показать ценность каждой отдельно взятой культуры, насколько важно мировоззрение каждого. Именно поэтому в субботу вечером на закрытие смены фломастером на белой кирпичной стене почти все писали: «Печоры навсегда в сердце», «Печоры, я вернусь!».

Анна Кастильо-Мехиа, Удмуртия: «Для меня участие в проекте ВОЛОНТЁРЫ НАСЛЕДИЯ стало настоящим испытанием, в хорошем смысле этого слова. Испытанием себя на прочность и силу духа, а еще как руководителя команды. И я рада, что такие радостные и в тоже время непростые мгновения мне довелось провести с людьми, близкими мне по духу. Мне было легко, потому что рядом всегда было надежное плечо, счастливая улыбка и горящие глаза. С большинством из ребят мы были знакомы давно, благодаря совместной работе на разных культурных и волонтерских проектах. Совместное путешествие раскрыло каждого из нас с другой стороны, сблизило и сделало родными. И что особо ценно каждый нашел себе занятие по сердцу.

В этом путешествии мы все делали от души пели плясали, беседовали о православии, работали, общались, открывали новые места. Хочется выразить огромную благодарность организаторам проекта и Отцу Анастасию за искренность и душевное тепло».

Вячеслав Цыганков, Пермь: «Приехав на шестую смену, я предполагал, что она получится классной и незабываемой. Но чтобы настолько! Ничего подобного со мной не происходило за все 19 лет! Приехав туда одним человеком, я с уверенностью скажу, что возвращаюсь другим! Шестая смена стала одной из самой крутой, классной, не забываемой и замечательной, и вот почему: мы побывали на празднике Успения в самом центре событий, в сердце праздника и помогли с его проведением! Также отдельно хотел выразить слова благодарности отцу Анастасию за все то время, что он был с нами, поддерживал! Сразу скажу, а многие со мною согласятся, что без отца Анастасия Печоры будут уже не те! Напоследок (специально) оставил самое главное!) Благодаря этому проекту, школе «Волонтеров наследия», я встретил своего человека, свою вторую половинку! Мы с тобой встретились при таких замечательных обстоятельствах и то, что произошло, явно не спроста!) Я люблю тебя!!! Впереди цели, планы. И главное - появился большой смысл жизни! Спасибо за время, проведенное вместе! Я безумно сильно счастлив!!!)»

Юлия Луконина, Мордовия: «Сейчас, листая фотографии, с доброй теплотой в душе, с улыбкой на лице вспоминаю те счастливые моменты прекрасного путешествия в г. Печоры. Мне посчастливилось участвовать в двухнедельной самой длинной и по количеству большой смене проекта. Дружеская, добрая, приятная атмосфера была среди участников, которые, не боясь, приехали за тысячи километров из разных уголков России на территорию Печорского паломнического центра Псковской области. Что же соединило людей разного возраста? С уверенностью могу сказать, что причиной тому является неравнодушное отношение к историческим памятникам культуры, потенциалу страны. Это ярко выражалось в ежедневной 4–х часовой работе благоустройства территории Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, росписи стен дома-интерната. Мы трудились и получали от этого удовольствие. Хочу выразить огромную благодарность руководителям проекта, организаторам, приглашенным специалистам, всем работникам над этим проектом за предоставленную возможность участвовать в различных мастер–классах, беседах, лекций священников, экскурсий. Все это навсегда останется в памяти каждого участника! Особенно вечерний костер, наполненный душевными разговорами, песнями, добрыми радостными улыбками. Для каждого участника это была своя маленькая печорская жизнь. Мне кажется, почти каждый волонтер, уезжая, сказал одинаково одно: «Я ХОЧУ СЮДА ЕЩЕ!», «Я ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЕРНУСЬ!». Это поистине уникальный проект, который удачно состоялся и ему следует ОБЯЗАТЕЛЬНО ЖИИИТЬ!!!»

Марина Гилязова, Пенза: «Перед участниками стояла задача в ежедневной четырехчасовой работе на территории монастыря и в самом городе Печоры. Наградой за все старания были всевозможные мастер-классы, экскурсии, лекции от священников, приглашенные звёзды, вкусная пища (из-за которой мы все поправились килограммов на 5, наверное) и, конечно же, всеми любимые песенные костры. Этот форум совсем не о вере, и даже не о волонтёрстве. Этот форум о дружбе, настоящей дружбе, которая объединила ребят со всей России, несмотря на их вероисповедание, взгляды на жизнь, образование и возраст (одной бабуле было под 90). Главная точка соприкосновения — это авантюризм и желание восстановить культурный потенциал страны. Проект «Волонтеры наследия» ещё раз подкрепил мою веру в людей, которым небезразлична история и культура своей Родины. Я никогда не видела столько светлых глаз в одном месте, столько беззаботных и радостных улыбок, которые тебе дарят при каждой встрече. Рано подводить итоги этого лета, но оно определенно было самым незабываемым и когда, если не в молодости совершаются настолько яркие события, которые мы создаём, в первую очередь, сами».

Павел Романов, Ставропольский край: «Мне очень понравился тёплый приём, беседы на разные темы с братией, работа на территории монастыря. Нашему отряду повезло, мы трудились на Святой горке. «Почему повезло?»- спросите вы, а я вам отвечу. В это Благодатное место не всех туристов и паломников туда пускают. Нас разбили на группы, у каждой мини-группы было свое послушание: кто-то вязал веники для косуль, кто-то занимался облагораживанием территории, а кто-то работал в храме. Особенно мне запомнилась столовая, в которой нас вкусно кормили. Поварам огромное спасибо за то, что готовили с любовью. Также понравились песни у костра под гитару, как в старые добрые времена, горячая запеченая картошка, хрустящий хлеб и самое главное: монастырский квас. Больше всего удивила культурная программа проекта. Здесь можно было заниматься, чем душе угодно: и вокалом, и танцами, и игрой на музыкальных инструментах, и занятиями спортом, и декоративно-прикладным искусством, и многим другим.

В конце смены был сделан самими участниками проекта незабываемый концерт. Участие в нем принимали больше половины всех волонтёров. Наша первая смена хоть и была первооткрывательской, но она стала самой лучшей. Я всем советую съездить на эту Благодатную землю, здесь ваша душа начинает жить».

До свидания, Печоры,

Вряд ли встретимся мы вновь,

Остаётся только память ,

Дружба разных городов.

Ставрополь , Москва, Самара,

Остров, Белгород, Курган .

Псков, Тамбов, Иркутск , Калуга,

Пермь, Ростов, Рязань, Ямал.

Провели мы здесь недолго,

Но успели стать семьёй,

Друг за друга мы горою,

Жаль, что нам пора домой.

Уезжаем мы надолго,

Помнить будем и скучать,

Возвратиться обещаем,

Новые вершины брать (Павел Романов, Ставрополь-Печоры).

Елена Никитина